Vlčák v časovke do 23 rokov na 47. priečke, triumf Pejtersena

ME 2019 v cestnej cyklistike:

časovka žien do 23 rokov (22 km): 1. Hannah Ludwigová (Nem.) 29:02,85 min, 2. Maria Novolodská (Rus.) +38 s, 3. Elena Pirroneová (Tal.) +40, 4. Aurela Nerlová (Poľ.), 5. Emma Cecilie Nosgaardová Jörgensenová (Dán.) obe +42, 6. Elizabeth Holdenová (V. Brit.) +49, 7. Letizia Paternosterová (Tal.) +50, 8. Agniezska Skalniaková (Poľ.) +54, 9. Maaike Boogaardová (Hol.) +1:06 min, 10. Anna Hendersonová (V. Brit.) +1:27, ... 28. Petra MACHÁLKOVÁ (SR) +4:55



časovka žien: 1. Ellen Van Dijková (Hol.) 28:07,73, 2. Lisa Kleinová (Nem.) +0,30 s 3, Lucinda Brandová (Hol.) +0,52, 4. Vita Heineová (Nór.) +0,54, 5. Anna Kiesenhoferová (Rak.) +1:03, 6. Mieke Krögerová äNem.) +1:07, 7. Hayley Simmondsová (V. Brit.) +1:14, 8. Pernille Mathiesenová (Dán.), 9. Alice Barnesová (V. Brit.) obe +1:15, 10. Kelly Murphyová (Ír.) +1:54, ... 30. Tatiana JASEKOVÁ (SR) +4:53



časovka muži do 23 rokov: 1. Johan Price-Pejtersen 25:53,24 min, 2. Mikkel Bjerg (obaja Dán.) + 12 s, 3. Stefan Bissegger (Švaj.) + 13, 4. Johan Iver Knotten (Nór.) + 22, 5. Andreas Leknessund (Nór.) + 31, 6. Daan Hoole (Hol.) + 38, 7. Kevin Geniets (Lux.) + 39, 8. Jakub Otruba (ČR) + 43, 9. Ilan an Wilder (Bel.) + 45, 10. Antonio Puppio (Tal.) + 50, ... 47. Martin VLČÁK (SR) + 2:49 min.

