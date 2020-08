Majstrom Európy sa stal Talian Giacomo Nizzolo, J. Sagan skončil 15.

Plouay 26. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Giacomo Nizzolo si v stredu vybojoval titul majstra Európy v pretekoch s hromadným štartom. Zvlnenú trať so štartom a cieľom vo francúzskom Plouay dlhú 177,45 km zvládol za 4:12:23 h a triumf si vybojoval v záverečnom špurte. Na druhom mieste finišoval Francúz Arnaud Demare a tretí bol Nemec Pascal Ackermann. Zo slovenských reprezentantov skončil na dobrom 15. mieste Juraj Sagan.



Organizátori pripravili pre pretekárov dokopy 13 okruhov s dĺžkou 13,65 km a tromi krátkymi stúpaniami. Šancu tak mali šprintéri aj klasikári. Slovensko malo na štarte Martina Haringa, Jána Andreja Cullyho, Mareka Čaneckého, Patrika Tybor z Dukly Banská Bystrica a z Bora-Hansgrohe Juraja Sagana s Erikom Baškom, ktorý mohol zabojovať o dobrý výsledok v záverečnom špurte.



Od úvodu sa išlo v rýchlom tempe a tak sa dlhšie čakalo na únik. Ten nakoniec vyšiel štvorici Pawel Bernas (Poľ.), Emil Dima (Rum.), Andreas Miltiadis (Cyp.) a Dušan Rajovič (Srb.), ktorá si vytvorila asi trojminútový náskok. Na čele pelotónu pracovali silné tímy Nemecka, Talianska, Belgicka či Holandska. Sto kilometrov pred koncom mal únik dvojminútový náskok. Po ďalších 30 km prišlo v pelotóne k veľkému pádu, balík sa rozdelil, no väčšina vrátane Slovákov sa dokázala vrátiť. Postupne odpadávali aj jazdci z úniku, najdlhšie sa udržal Bernas, ale i jeho dobehli ešte 50 km pred cieľom. Zriedil sa aj pelotón, zo Slovákov odpadli Martin Haring a Ján Andrej Cully. Nasledovali ataky Holanďanov a Belgičanov a pelotón sa stále delili na menšie časti. V hlavnom balíku sa držali štyri Slováci, no Baška musel asi 35 km pred koncom odstúpiť pre kŕče, následne nestačil tempu Čanecký a tak vpredu bojovali už len Sagan s Tyborom. V záverečnom kole neprišli veľké ataky a tak sa rozhodlo v špurte. V ňom mal najlepšie nohy Nizzolo, ktorý za sebou nechal Demara, Ackermanna i Mathieua van der Poela. Dobrý výsledok zaznamenal J. Sagan, keď finišoval na 15. mieste, Tybor skončil na 35. priečke.