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Milan vyhral aj 3. etapu Okolo Poľska a má hetrik
Dvadsaťpäťročný Milan tak zaznamenal v úvodných troch etapách víťazný hetrik a pripísal si už 35. triumf v kariére.
Autor TASR
Zielona Góra 5. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v tretej etape pretekov Okolo Poľska. Jazdec tímu Lidl-Trek potvrdil úlohu favorita na stredajšej 193,5 kilometrov dlhej rovinatej trase do Zielonej Góry, keď v záverečnom špurte uspel pred Britom Noahom Hobbsom (EF Education-EasyPost). Tretí finišoval Talian Alessandro Romele (XDS Astana).
Dvadsaťpäťročný Milan tak zaznamenal v úvodných troch etapách víťazný hetrik a pripísal si už 35. triumf v kariére. Zároveň figuruje aj na čele celkového poradia s náskokom 18 sekúnd pred Francúzom Paulom Magnierom z Quick-Stepu. Na tretiu priečku poskočil Hobbs, ktorý má manko 20 sekúnd.
Celkové poradie sa však bude meniť už vo štvrtkovej štvrtej etape, ktorá povedie do Karpaczu, meria 176 km a preverí vrchárov dvoma stúpaniami 1. kategórie.
Dvadsaťpäťročný Milan tak zaznamenal v úvodných troch etapách víťazný hetrik a pripísal si už 35. triumf v kariére. Zároveň figuruje aj na čele celkového poradia s náskokom 18 sekúnd pred Francúzom Paulom Magnierom z Quick-Stepu. Na tretiu priečku poskočil Hobbs, ktorý má manko 20 sekúnd.
Celkové poradie sa však bude meniť už vo štvrtkovej štvrtej etape, ktorá povedie do Karpaczu, meria 176 km a preverí vrchárov dvoma stúpaniami 1. kategórie.
výsledky 3. etapy Okolo Poľska (Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra, 193,5 km):
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 4:11:51 h, 2. Noah Hobbs (V.Brit./EF Education-EasyPost), 3. Alessandro Romele (Tal./XDS Astana), 4. Oded Kogut (Izr./NSN Cycling), 5. Daniel Skerl (Tal./Bahrajn-Victorious), 6. Sakarias Koller Löland (Nór./Uno-X) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Milan 12:21:09 h, 2. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) +18 s, 3. Hobbs +20, 4. Romele +26, 5. Löland +30, 6. Gerben Thijssen (Belg./Alpecin-Premier Tech) rovnaký čas
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 4:11:51 h, 2. Noah Hobbs (V.Brit./EF Education-EasyPost), 3. Alessandro Romele (Tal./XDS Astana), 4. Oded Kogut (Izr./NSN Cycling), 5. Daniel Skerl (Tal./Bahrajn-Victorious), 6. Sakarias Koller Löland (Nór./Uno-X) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Milan 12:21:09 h, 2. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) +18 s, 3. Hobbs +20, 4. Romele +26, 5. Löland +30, 6. Gerben Thijssen (Belg./Alpecin-Premier Tech) rovnaký čas