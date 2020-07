Miláno - San Remo po protestoch pobrežných miest zmenilo trasu

Miláno 28. júla (TASR) - Organizátori slávnej cyklistickej klasicky Miláno - San Remo museli narýchlo zmeniť trasu po tom, ako predstavitelia viacerých pobrežných miest odmietli, aby trať viedla po ich cestách. Preteky sa majú konať už 8. augusta.



Ako informovala La Gazzetta dello Sport, až 13 zo 16 miest v talianskej provincii Savona odmietlo hostiť podujatie. To sa totiž namiesto pôvodného marcového termínu uskutoční vo vrcholiacej turistickej sezóne a navyše počas pandémie koronavírusu. Miestni predstavitelia nepovolili uzavretie ciest na členitom ligúrskom pobreží pre potreby pretekov, keďže sú presvedčení, že by sa nepodarilo zabezpečiť bezpečnosť dovolenkárov i cyklistického podujatia.



Organizátori z RCS Sport museli zmeniť trasu 111. edície "Classicissima", ktorá bude mať po novom 299 namiesto už tak úmorných 291 km. Podľa Gazzetty sa v porovnaní s pôvodným plánom zmení až 252 km dlhý úsek jedného z piatich monumentov cyklistiky. Po pôvodných cestách by sa malo ísť len na niekoľkých úsekoch v úvode a na záver z mesta Imperia do San Rema. V programe zostali záverečné slávne kopce Cipressa a Poggio.



Na podujatí má štartovať aj slovenský reprezentant v drese Bora-Hansgrohe Peter Sagan.