Austrálčania obhájili titul v časovke miešaných tímov
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Autor TASR
Kigali 24. septembra (TASR) - Cyklisti Austrálie obhájili titul v časovke miešaných tímov na MS vo Rwande. Šestica Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Brodie Chapmanová, Amanda Sprattová a Felicity Wilsonová-Haffendenová mala v cieli náskok päť sekúnd pred Francúzmi. Bronz získali s mankom desiatich sekúnd Švajčiari. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
MS v cestnej cyklistike - tímová časovka mix (Kigali - Kigali, 41,8 km):
1. Austrália (Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Brodie Chapmanová, Amanda Sprattová, Felicity Wilsonová-Haffendenová) 54:30 min, 2. Francúzsko (Bruno Armirail, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Cedrine Kerbaolová, Juliette Labousová, Maeva Squibanová) +5 s, 3. Švajčiarsko (Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechtiová, Marlen Reusserová, Noemi Rüggová) +10, 4. Taliansko +1:24 min, 5. Nemecko +1:34, 6. Španielsko +1:55, 7. Belgicko +4:20, 8. Ukrajina +6:03, 9. Čína +6:38, 10. Etiópia +7:52
