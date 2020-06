Majstrovstvá sveta v cyklistike budú v riadnom termíne

Bern 30. júna (TASR) – Svetový šampionát v cestnej cyklistike sa tento rok uskutoční v riadnom termíne vo Švajčiarsku. Miestne zdravotné úrady dali podujatiu zelenú, MS sa tak budú konať, ako bolo pôvodne plánované, teda 20. – 27. septembra v alpských strediskách Aigle a Martigny.



Vzhľadom na koronavírusovú situáciu vo Švajčiarsku sa špekulovalo o preložení šampionátu na Blízky východ na neskorší dátum, napokon sa však MS presúvať nebudú.



„Po preskúmaní zdravotných protokolov a opatrení, ktoré prijala švajčiarska federálna vláda, kantóny Vaud a Valais i miestne samosprávy, sú usporiadatelia pripravení dotiahnuť do konca organizáciu podujatia. Obozretnosť je stále namieste vzhľadom na celosvetovú zdravotnú situáciu, no už fakt, že sa mohol vo Švajčiarsku uskutočniť národný šampionát, je veľmi dobré znamenie," uviedli v spoločnom vyhlásení šéfovia organizačných výborov Gregory Devaud a Alexandre Debons. Informoval o tom portál news24.com.



Na podujatí by sa malo zúčastniť približne 1200 pretekárov z 80 krajín. Slovenský cyklista Peter Sagan nemá v pláne absolvovať tohtoročné MS, trať je pripravená skôr pre vrchárov, navyše šampionát štartuje iba krátko po skončení Tour de France a pred začiatkom Giro d'Italia, kde sa chce tento rok premiérovo predstaviť.