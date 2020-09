Domáci Ganna získal zlato na MS v časovke v Imole, Cully 48.

Imola 25. septembra (TASR) - Domáci cyklista Filippo Ganna si vybojoval titul v časovke na majstrovstvách sveta v talianskej Imole. Dvadsaťštyriročný pretekár zvládol 31,7 km dlhú trať za 35:54,10 min a druhého Belgičana Wouta van Aerta prekonal o 26,72 sekundy. Bronz si vyjazdil Švajčiar Stefan Küng (+29,80 s). Slovenský reprezentant Ján Andrej Cully obsadil 48. miesto s mankom 4:48,48 min na víťaza.



Organizátori pripravili mierne zvlnenú trať dlhú 31,7 kilometrov, 57 pretekárom na štarte však robil problémy pomerne silný vietor, ktorý fúkal počas celého priebehu. Ako prvý vyrazil na trať Sýrčan Ahmad Badreddin Wais, no prvý solídnejší výsledok dosiahol až Nemec Max Walscheid časom 37:51 min. Potom sa na líderskej pozícii prestriedali Austrálčan Luke Durbridge a Talian Edoardo Affini, ktorý mal čas 37:25 min. O medailách sa však rozhodovalo až v závere štartového poľa, kde figurovali Švajčiar Küng, Belgičan van Aert, Holanďan Tom Dumoulin, domáci Ganna a ako posledný štartoval obhajca trofeje Rohan Dennis z Austrálie.



Ešte asi polhodinu pred nimi však vyrazil na trať Brit Geraint Thomas, ktorý bol na medzičase rýchlejší takmer o minútu pred predchádzajúcim jazdcami a v cieli mu namerali čas 36:31 min, ktorým sa zapojil do boja o medaily. O sedem sekúnd ho prekonal až van Aert a ešte o tri bol rýchlejší Küng. Thomasovi sa nakoniec medaila neušla, keďže predposledný na štarte Ganna predviedol najlepší výkon zo všetkých a vybojoval si premiérové zlato z MS na ceste. Vlani v Yorkshire získal časovkársky bronz. Taliansko reprezentuje aj v dráhovej cyklistike a v tomto odvetví má štyri zlaté, jednu striebornú a tri bronzové medaily z MS.



Nedarilo sa Dumoulinovi, ktorý v jednej zo zákrut takmer spadol, síce sa udržal na kolesách, no stratil veľa cenných sekúnd a napokon obsadil až 10. priečku. Časovka nevyšla podľa predstáv ani obhajcovi trofeje Dennisovi, keď finišoval piaty s mankom 39,76 s. Jeden z predštartových favoritov Victor Campenaerts z Belgicka obsadil ôsme miesto.