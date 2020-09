Dygertová absolvovala operáciu, po ťažkom páde chcela pokračovať

Bologna 25. septembra (TASR) - Americká cyklistka Chloe Dygertová absolvovala operáciu po štvrtkovom páde v časovke na MS v Taliansku. Obhajkyňa titulu mala náskok takmer pol minúty, no potom stratila kontrolu a vyletela z trate. Utrpela pritom zranenia nohy, no mala by sa úplne zotaviť.



Lekári jej poskytli prvú pomoc a následne transportovali do nemocnice v Bologni. Tam sa podrobila chirurgickému zákroku. "Sme radi, že to nedopadlo horšie, ako mohlo. Chloe je bojovníčka," citovala agentúra AP Jima Millera z USA Cycling.



Dygertová sa prihovorila fanúšikom prostredníctvom twitteru, k príspevku pripojila aj fotografiu svojho nepríjemného zranenia: "Rozmýšľala som nad tým, že budem pokračovať, a či mám ešte šancu vyhrať. Pýtala som sa Jima Millera, aký mám čas. Potom som sa pozrela dole a zbadala moju nohu."