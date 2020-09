Holanďanka Van der Breggenová v Imole vybojovala zlatú medailu

Holanďanka Anna van der Breggenová (uprostred) pózuje na pódiu po výhre v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v talianskej Imole v sobotu 26. septembra 2020. Foto: TASR/AP

MS v cyklistike v talianskej Imole



preteky žien s hromadným štartom:



1. Anna van der Breggenová 4:09:57 hod.,

2. Annemiek van Vleutenová (obe Hol.),

3. Elisa Longová Borghiniová (Tal.) obe +1:20 min.,

4. Marianne Vosová (Hol.), 5. Liane Lippertová (Nem.), 6. Lizzie Deignanová (V.Brit.), 7. Kasia Niewiadomová (Poľ.) všetky +2:01, 8. Cecilie Uttrupová Ludwigová (Dán.) +2:41, 9. Lisa Brennauerová (Nem.), 10. Marlen Reusserová (Švaj.) obe +3:08, ..., 95. Tereza MEDVEĎOVÁ (SR) +26:47

Imola 26. septembra (TASR) - Zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v talianskej Imole v sobotu suverénnym spôsobom získala Holanďanka Anna van der Breggenová. Skvele tak nadviazala na titul z časovky a je len druhou ženou, ktorá na rovnakých MS ovládla obe disciplíny. Napodobnila zlaté double Francúzky Jeannie Longovej z roku 1995.O druhé miesto si zašpurtovali Holanďanka Annemiek van Vleutenová a Talianka Elisa Longová Borghiniová, na páske sa tešila Holanďanka. Jediná slovenská reprezentantka Tereza Medveďová stratila kontakt ďaleko pred cieľom a napokon finišovala na 95. mieste so stratou 26:47 min.Pre víťazku je to už druhý titul majsterky sveta v individuálnych pretekoch s hromadným štartom po Innsbrucku v roku 2018. Tridsaťročná olympijská šampiónka z cesty v Riu de Janeiro sa od skupiny favoritiek odtrhla v predposlednom stúpaní na najťažší kopec na okruhu a skvelý, vyše 41-kilometrový únik dotiahla do víťazného konca. Pre reprezentáciu "" získala v pretekoch s hromadným štartom rekordnú 13. zlatú medailu a štvrtú v sérii." citoval víťazku portál cyclingnews.com.