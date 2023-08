Cyklistika-MS: Philipsen zlatý medzi juniormi

1. Albert Philipsen (Dán.) 3:06:26 h, 2. Paul Fietzke (Nem.), 3. Felix Örn-Kristoff (Nór.) obaja +1:19 min., 4. Juan David Sierra (Tal.) +1:24, 5. Theodor Storm (Dán.) +1:29, 6. Jörgen Nordhagen (Nór.) +1:43, ..., 35. Matthias SCHWARZBACHER +6:34, Samuel NOVÁK (obaja SR) nedokončil

Glasgow 5. augusta (TASR) - Dán Albert Philipsen triumfoval v sobotných individuálnych pretekoch juniorov na MS v cestnej cyklistike v Škótsku. Na 127,2 km dlhej trati so štartom a cieľom v Glasgowe nastúpil pred koncom predposledného kola a svoj odvážny únik doviedol do úspešného konca. Philipsen zvíťazil v čase 3:06:26 h, s náskokom 1:19 minúty pred Nemcom Paulom Fietzkem, bronz získal Felix Örn-Kristoff z Nórska.Dán sa úspešne odpútal od vedúcej skupiny siedmich pretekárov, ktorá sa sformovala na konci tretieho okruhu. Z dvojice slovenských reprezentantov dokončil preteky iba Matthias Schwarzbacher. Ten sa napriek technickým problémom dlho držal v pelotóne, ale potom neprežil rýchle tempo v balíku a stratil s ním kontakt. Napokon finišoval na 35. mieste so stratou 6:34 min. Novák doplatil na pád a po ňom sa už nedokázal vrátiť späť a do cieľa neprišiel." citoval Schwarzbachera portál cycling-info.sk.