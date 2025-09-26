< sekcia Šport
V kategórii do 23 rokov zvíťazil Finn, Schwarzbacher devätnásty
Na štart sa postavilo 118 jazdcov, medzi nimi aj traja Slováci.
Autor TASR
Kigali 26. septembra (TASR) - Taliansky cyklista Lorenzo Finn získal na majstrovstvách sveta v Rwande zlatú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii do 23 rokov. Na náročnej 165 km dlhej kopcovitej trati v Kigali slávil víťazstvo, keď sa utrhol sedem kilometrov pred cieľom. Druhý bol Švajčiar Jan Huber a tretí Marco Schrettl z Rakúska. Z trojice Slovákov dokončil ako jediný Matthias Schwarzbacher, a to na devätnástom mieste.
Na štart sa postavilo 118 jazdcov, medzi nimi aj traja Slováci. Náročný profil trate v Rwande preveril pelotón od úvodných kilometrov a bolo zrejmé, že viacerí cyklisti budú postupne odpadávať. Slovenskí reprezentanti nastúpili so zdravotnými problémami z uplynulých dní, čo sa prejavilo aj na ich výkonnosti. Samuel Novák nedokončil preteky, keď odstúpil už v treťom z jedenástich okruhov. Jeho krajan Adam Gross sa udržal o niečo dlhšie, ale odpadol v šiestom kole. Schwarzbacher sa držal v úvode vzadu so svojimi krajanmi a v piatom kole sa dokázal posunúť vyššie, aby nestratil kontakt. O dva okruhy neskôr bol v druhej skupine, ktorá mala 45-sekundový náskok pred zvyškom pelotónu. Následne stratil kontakt, jazdil osamotene, no úspešne zvládol boj o top 20 a na Finna mal manko 8:20 minúty.
O rozhodujúci únik sa postarala skupina, z ktorej sa pred cieľom osamostatnila dvojica Finn a Huber. V závere mal viac síl Finn, ktorý nastúpil sedem kilometrov pred cieľom a prišiel si po titul majstra sveta v kategórii do 23 rokov. Rok po tom ako získal svetový titul medzi juniormi. Výkon Hubera bol prekvapením, keďže doteraz nepatril medzi absolútnu špičku. Bronz Schrettla potvrdil silu pretekárov z alpských krajín, ktorí dokázali najlepšie zvládnuť ťažký profil rwandskej trate.
„Je to presne po roku a je to neuveriteľné. Ľudia boli neskutoční a v posledných kilometroch mi znelo v hlave ich povzbudzovanie. Na štarte sme chceli vidieť, čo urobia Belgičania a snažili sme sa ušetriť nejakú energiu. Trpel som, trpeli aj tímoví kolegovia, ale na konci sa mi podarilo zaútočiť, tím sa o nás dobre staral. Vedel som, že v šprinte by som mohol s Huberom prehrať, a preto som chcel prísť do cieľa sám,“ povedal Finn po pretekoch.
cestná cyklistika - MS v Kigali
preteky jednotlivcov - do 23 rokov (165 km): 1. Lorenzo Finn (Tal.) 3:57:27 h, 2. Jan Huber (Švaj.) +31 s, 3. Marco Schrettl (Rak.) +1:13 min, 4. Hector Alvarez +1:38, 5. Mateusz Gajdulewicz (Poľ.) +1:42, 6. Pau Marti (Šp.) +2:22,... 19. Matthias SCHWARZBACHER (SR) +8:20 min, nedokončili: Samuel NOVÁK, Adam GROSS (obaja SR)
