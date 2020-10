Na Vuelte a Okolo Flámska obmedzili účasť fanúšikov

Madrid/Brusel 14. októbra (TASR) - Organizátori španielskej Vuelty a belgickej klasiky Okolo Flámska tento rok nepustia fanúšikov na najfrekventovanejšie miesta na trati. Obe cyklistické podujatia sa tak rozhodli po rokovaniach s miestnymi úradmi a opatrenia majú zamedziť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu.



Slávny monument Okolo Flámska je na programe už túto nedeľu. Podľa nového nariadenia sa diváci nedostanú na 22 úsekov trate - takzvaných bezpečnostných zón. Medzi ne patria štart v Antverpách, cieľ v meste Oudenaarde i všetky úseky na kockách a hlavné stúpania vrátane slávnych záverečných kopcov Oude Kwaremont a Paterberg. "Preteky sa uskutočnia, keď ľudia zostanú doma," varoval fanúšikov riaditeľ Flámskych klasík Tomas van den Spiegel.



Opatrenie prišlo po tom, čo v susednom Holandsku padlo rozhodnutie o zrušení klasiky Amstel Gold Race a skrátení stredajších pretekov Scheldeprijs. Belgičania zatiaľ cyklistické podujatia nerušia, no situácia s druhou vlnou pandémie koronavírusu sa v krajine nevyvíja priaznivo.



Pre podobný krok ako na Okolo Flámska sa rozhodli aj organizátori Vuelty. Skrátená španielska Grand Tour, ktorá sa uskutoční od 20. októbra do 8. novembra, zamedzila fanúšikom vstup na deväť najdôležitejších stúpaní a v niektorých prípadoch i do priestorov štartu a cieľu etáp. "La Vuelta hlboko ľutuje, že súčasná epidemiologická situácia v Španielsku nedovoľuje pobyt fanúšikov v týchto miestach. Preteky sa zároveň uskutočnia bez tradičných komerčných a reklamných aktivít, aby sa predišlo zbytočným davom ľudí," uvádza sa na oficiálnej stránke podujatia.



Fanúšikovia sa tak nedostanú na stúpania Alto de Arrate (1. etapa), La Laguna Negra (3.), Col du Tourmalet (6.), Puerto de Orduna (7.), Alto de Moncalvillo (8.), Alto de la Farrapona (11.), Alto de L'Angliru (12.), Mirador de Ezaro (13.) a Alto de la Covatilla (17.).