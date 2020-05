Cyklistika Naesen predĺžil zmluvu s AG2R La Mondiale do roku 2023

Brusel 26. mája (TASR) - Belgický cyklista Oliver Naesen a tím AG2R La Mondiale sa dohodli na predĺžení spolupráce. Dvadsaťdeväťročný pretekár podpísal novú zmluvu, na základe ktorej bude členom stajne až do roku 2023.



Jeden z najlepších belgických klasikárov jazdí za AG2R La Mondiale od roku 2017, predtým pôsobil v tímoch IAM Cycling, Topsport Vlaanderen-Baloise, Cibel a Lotto Belisol. "Som veľmi šťastný, že som predĺžil kontrakt o ďalšie tri roky. Zo strany AG2R La Mondiale je to znak dôvery," citoval Naesena portál Cyclingnews.com. "Od roku 2017 sa tím neustále zlepšuje, z hľadiska športových výsledkov, aj z hľadiska vlastných štruktúr a prístupu. Takže kde inde by som mal jazdiť, ak nie tu?"



Naesen počas kariéry dvakrát vyhral Bretagne Classic, skončil druhý na pretekoch Miláno - San Remo a dvakrát obsadil celkové druhé miesto na Eneco Tour.