Nairo Quintana sa podrobil operáciám oboch kolien

Lyon 22. októbra (TASR) - Kolumbijský cyklista Nairo Quintana sa na klinike v Lyone podrobil operáciám oboch kolien. Minulý týždeň predčasne ukončil sezónu pre problémy s ľavým kolenom. Líder tímu Arkea-Samsic síce v septembri dokončil Tour de France, no následné vyšetrenia ukázali, že má fraktúru jabĺčka.



Prvý nepríjemný tohtoročný pád utrpel začiatkom júla, keď mal počas tréningu v Kolumbii kolíziu s autom a zranil si koleno. Po krátkej rekonvalescencii sa vrátil do Európy a štartoval na pretekoch Mont Ventoux Denivele Challenge, Tour de l'Ain a Criterium du Dauphine. Záverečnú etapu kritéria však nedokončil pre bolesti kolena. Pádom sa nevyhol ani na Tour de France. Na "starej dáme" obsadil celkovo 17. miesto.



"Skúsili sme to najprv s fyzioterapiou, ale nakoniec sme museli pristúpiť k malému chirurgickému zákroku na oboch kolenách. Rekonvalescencia by tak mala byť rýchlejšia," napísal Quintana na sociálnej sieti.