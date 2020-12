Najlepšieho vrchára na Gire Guerreira zrazilo v Portugalsku auto

Lisabon 27. decembra (TASR) – Portugalského cyklistu Rubena Guerreira z tímu Education First zrazilo počas tréningu v jeho rodnej krajine auto. Víťaz jednej etapy a vrchárskej súťaže tohtoročného Gira d'Italia musel podstúpiť operáciu kľúčnej kosti.



Zranenie vyradí cyklistu z tréningu v ideálnom prípade na dva týždne. „Trénoval som s pár priateľmi vo Vendas Novas, keď sa oproti nám objavilo auto, nerešpektovalo cestné predpisy a odbočilo vľavo. Neviem, či nás vodička nevidela, alebo si myslela, že to zvládne, každopádne stalo sa. Dámu uznali vinnou za incident," informoval Guerreiro v rozhovore pre portugalský portál Abola, z ktorého citoval aj server Cycling News.



Portugalčan tiež oznámil, že nič nemení na pláne odštartovať sezónu na pretekoch Okolo SAE. Budúcu sezónu by chcel odjazdiť dvojicu grandtourových pretekov, no jeho program sa bude odvíjať od plánov jednotky tímu, ktorou je Kolumbijčan Rigoberto Uran.