< sekcia Šport
Narvaez sa sta víťazom 11. etapy, Eulalio si udržal ružový dres
V polovici etapy sa na čele vytvorila 11-členná skupina, na ktorú sa postupne dotiahlo ďalších šesť jazdcov.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Chiavari 20. mája (TASR) - Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom stredajšej kopcovitej 11. etapy pretekov Giro d´ Italia. Jazdec UAE Team Emirates triumfoval na 195 km dlhej trati z Porcari do Chiavari pred Španielom Enricom Masom. Tretí finišoval domáci Talian Diego Ulissi. Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets nebojoval o popredné priečky a skončil 139. so stratou 29 minút na víťaza.
V polovici etapy sa na čele vytvorila 11-členná skupina, na ktorú sa postupne dotiahlo ďalších šesť jazdcov. V úniku boli okrem Narvaeza aj Nico Denz, Aleksandr Vlasov (RedBull-Bora), Christian Scaroni, Alberto Bettiol, Diego Ulissi (Astana), Enric Mas (Movistar), Lennart van Eetvelt (Lotto), Jasper Stuyven, Filippo Zana (Soudal-QuickStep), Warren Barguil (Picni-PostNL), Brieuc Rolland (Groupama), Chris Harper (Pinarello-Q36.5), Mattia Bais, Alessandro Tonelli, Ludovico Cresciolli (Polti-Visit Malta) a Martin Marcellusi (Bardiani).
Po páde musel odstúpiť z pretekov Talian Davide Ballerini z Astany, ktorý vyhral šiestu etapu s cieľom v Neapole. Pri stúpaní na Colle di Guaitarola sa vedúca skupina roztrhala. V jednom zo zjazdov spadol van Eetvelt, na zemi skončili aj Scaroni so Zanom a nedokázali sa už vrátiť na čelo pretekov. Pred záverečným stúpaním na Cogomo jazdila vpredu šestica vrátane Narvaeza, ktorý bol najväčším favoritom na triumf. Ekvádorský šampión v závere prešpurtoval Masa a pripísal si na konto už tretí etapový vavrín na tohtoročnom Gire.
„Celý deň bol mimoriadne náročný. Povedali sme si, že musíme byť v každom úniku, no nepodarilo sa nám to. Teší ma, že v rozhodujúcich momentoch etapy som sa dostal do vedúcej skupiny a v záverečnom špurte som si poradil s Masom. Mal som z toho trochu obavy, pretože Enric sa ma snažil zavrieť na bariérach," uviedol v cieľových priestoroch Narvaez, ktorý je po strede historicky najúspešnejší ekvádorský cyklista na Gire, keď prekonal Richarda Carapaza.
V polovici etapy sa na čele vytvorila 11-členná skupina, na ktorú sa postupne dotiahlo ďalších šesť jazdcov. V úniku boli okrem Narvaeza aj Nico Denz, Aleksandr Vlasov (RedBull-Bora), Christian Scaroni, Alberto Bettiol, Diego Ulissi (Astana), Enric Mas (Movistar), Lennart van Eetvelt (Lotto), Jasper Stuyven, Filippo Zana (Soudal-QuickStep), Warren Barguil (Picni-PostNL), Brieuc Rolland (Groupama), Chris Harper (Pinarello-Q36.5), Mattia Bais, Alessandro Tonelli, Ludovico Cresciolli (Polti-Visit Malta) a Martin Marcellusi (Bardiani).
Po páde musel odstúpiť z pretekov Talian Davide Ballerini z Astany, ktorý vyhral šiestu etapu s cieľom v Neapole. Pri stúpaní na Colle di Guaitarola sa vedúca skupina roztrhala. V jednom zo zjazdov spadol van Eetvelt, na zemi skončili aj Scaroni so Zanom a nedokázali sa už vrátiť na čelo pretekov. Pred záverečným stúpaním na Cogomo jazdila vpredu šestica vrátane Narvaeza, ktorý bol najväčším favoritom na triumf. Ekvádorský šampión v závere prešpurtoval Masa a pripísal si na konto už tretí etapový vavrín na tohtoročnom Gire.
„Celý deň bol mimoriadne náročný. Povedali sme si, že musíme byť v každom úniku, no nepodarilo sa nám to. Teší ma, že v rozhodujúcich momentoch etapy som sa dostal do vedúcej skupiny a v záverečnom špurte som si poradil s Masom. Mal som z toho trochu obavy, pretože Enric sa ma snažil zavrieť na bariérach," uviedol v cieľových priestoroch Narvaez, ktorý je po strede historicky najúspešnejší ekvádorský cyklista na Gire, keď prekonal Richarda Carapaza.
Výsledky 11. etapy Giro d´Italia (Porcari-Chiavari, 195 km):
1. Jhonatan Narvaez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) 4:33:43 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) rovnaký čas ako víťaz, 3. Diego Ulissi (Tal./XDS Astana), 4. Chris Harper (Austr./Q36.5 Pro Cycling Team, 5. Aleksander Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe) všetci +11 s, 6. Cristian Scaroni (Tal./XDS Astana) +1:13 min, 7. Ludovico Crescioli (Tal./Team Polti) +1:15, 8. Simone Gualdi (Tal./Lotto Intermarché) +2:17, 9. Warren Barguil (Fr./Team Picnic PostNL), 10. Andrea Raccagni Noviero (Tal./Soudal Quick-Step) obaja +2:19,... 139. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) + 29:00
Celkové poradie:
1. Afonso Eulalio (Portug./Bahrain Victorious) 20:17:41 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma) +27 s, 3. Thymen Arensman (Hol./Netcompany Ineos) +1:57, 4. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +2:24, 5. Ben O'Connor (Austr./Team Jayco AlUla) +2:48, 6. Jai Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:06, 7. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling Team) +3:28, 8. Derek Gee-West (Kan./ Lidl-Trek) +3:34, 9. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:36, 10. Harper +4:09,... 142. KUBIŠ +2:18:11
1. Jhonatan Narvaez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) 4:33:43 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) rovnaký čas ako víťaz, 3. Diego Ulissi (Tal./XDS Astana), 4. Chris Harper (Austr./Q36.5 Pro Cycling Team, 5. Aleksander Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe) všetci +11 s, 6. Cristian Scaroni (Tal./XDS Astana) +1:13 min, 7. Ludovico Crescioli (Tal./Team Polti) +1:15, 8. Simone Gualdi (Tal./Lotto Intermarché) +2:17, 9. Warren Barguil (Fr./Team Picnic PostNL), 10. Andrea Raccagni Noviero (Tal./Soudal Quick-Step) obaja +2:19,... 139. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) + 29:00
Celkové poradie:
1. Afonso Eulalio (Portug./Bahrain Victorious) 20:17:41 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma) +27 s, 3. Thymen Arensman (Hol./Netcompany Ineos) +1:57, 4. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +2:24, 5. Ben O'Connor (Austr./Team Jayco AlUla) +2:48, 6. Jai Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:06, 7. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling Team) +3:28, 8. Derek Gee-West (Kan./ Lidl-Trek) +3:34, 9. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:36, 10. Harper +4:09,... 142. KUBIŠ +2:18:11