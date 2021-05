O Sagana sa zaujíma francúzsky tím Total Direct Energie

Paríž 28. mája (TASR) - Francúzsky cyklistický tím Total Direct Energie má záujem o angažovanie slovenského pretekára Petra Sagana.



Manažér momentálne druholigového tímu (UCI ProTour) Jean-René Bernaudeau sa už dlhšie usiluje získať veľké meno. Podľa denníka Le Parisien sa na jar snažil podpísať Juliana Alaphilippea, čo sa mu nakoniec nepodarilo, keďže úradujúci majster sveta predĺžil kontrakt s Deceuninckom-QuickStep.



Bernaudeau sa tak obrátil na jedného z najpopulárnejších cyklistov poslednej dekády. Saganovi sa po prebiehajúcej sezóne skončí kontrakt v nemeckej stajni Bora-Hansgrohe a jej manažér Ralph Denk sa viackrát v médiách vyjadril, že rokovania o novej zmluve viaznu.



O služby tridsaťjedenročného Slováka prejavil v uplynulých mesiacoch záujem Deceuninck-QuickStep, no podľa francúzskych médií rokovania uviazli a tak sa do popredia dostal Total Direct Energie. Podľa denníka šéf belgického tímu Patrick Lefevere nesúhlasil okrem výšky platu aj s tým, že so Saganom mali prísť aj jeho brat Juraj, Talian Daniel Oss, Poliak Maciej Bodnar a členovia realizačného tímu. Francúzska stajňa s jeho požiadavkami údajne súhlasí.