Organizátori Gira pridali ďalší etapový cieľ na vrchole stúpania

Miláno 30. júla (TASR) - Organizátori cyklistických pretekov Giro d'Italia (3. až 25. októbra) pridali do tohtoročnej trasy ďalší finiš na vrchole stúpania. Cieľ deviatej etapy bude v lyžiarskom stredisku Roccaraso, jazdci počas nej nastúpajú vyše 4000 metrov.



Podujatie Grand Tour sa pôvodne malo konať v máji, no museli ho preložiť pre pandémiu nového koronavírusu. Namiesto troch etáp v Maďarsku odštartuje na Sicílii, kde sa bude súťažiť prvé štyri dni, na úvod je na programe časovka v Palerme. Predposledná etapa zavedie pelotón do ďalšieho lyžiarskeho rezortu Sestriere, preteky vyvrcholia individuálnou časovkou v Miláne. Informovala o tom agentúra AP.