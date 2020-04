Periodikum La Dauphine zverejnilo neoficiálny nový termín TdF

Paríž 14. apríla (TASR) - Preloženie cyklistických pretekov Tour de France je už hotová vec, v utorok informovali organizátori podujatia. Podľa periodika Le Dauphine je už známy aj nový termín. Denník na svojom webe v utorok večer uviedol, že podujatie odštartuje 29. augusta a potrvá do 20. septembra. Trasa 21 etáp zostane nezmenená. Organizátorská spoločnosť ASO to zatiaľ oficiálne nepotvrdila, informovala agentúra AFP.



Pôvodný termín TdF (od 27. júna do 19. júla) zmarilo rozhodnutie francúzskej exekutívy predĺžiť celoštátnu karanténu pre pandémiu koronavírusu do 13. mája. Tour bola jedným z posledných významných športových podujatí, ktoré ešte ostávalo v kalendári v pôvodnom dátume.



Francúzsko je jednou z najviac postihnutých krajín novým koronavírusom. V krajine evidovali v utorok večer viac ako 143-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 15.729 úmrtí. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených takmer 2 milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 125.000 osôb.