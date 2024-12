Pidcock po sezóne opustí tím INEOS Grenadiers

Londýn 4. decembra (TASR) - Britský cyklista Tom Pidcock po konci sezóny opustí tím INEOS Grenadiers. Stajňa o tom informovala v stredu.



Dvadsaťpäťročný olympijský víťaz v horskej cyklistike by mal údajne zamieriť do tímu Q36.5 Pro Cycling Team. "Sme naozaj hrdí na prácu, ktorú sme s Tomom odviedli, aby sme mu pomohli dosiahnuť niekoľko výnimočných a nezabudnuteľných momentov. Spoločne sme napísali významnú kapitolu a ukázali, aká vzrušujúca a rôznorodá môže byť profesionálna cyklistika," uviedol podľa AFP generálny riaditeľ Grenadiers John Allert. "Tom má niekoľko veľkých cieľov a veríme, že toto rozhodnutie nám obom umožní napĺňať naše budúce ambície jasne, účelne a s odhodlaním. Ďakujeme Tomovi za uplynulé štyri roky a prajeme mu veľa šťastia do budúcnosti," dodal.



Pidcockova zmluva s INEOS mala platiť do konca roku 2027, ale britské médiá už niekoľko týždňov informovali o tom, že by mohol odísť predčasne po sérii konfliktov s vedením tímu. Nezhody vyvrcholili v októbri tým, že INEOS vyradil Pidcocka z výberu pre preteky Okolo Lombardska. Brit posilnil Grenadiers v roku 2021 a dosiahol viacero úspechov v cestných pretekoch. Vynikal aj v horskej cyklistike, na OH v Tokiu v roku 2021 získal olympijské zlato v cross-country a následne ho obhájil v Paríži 2024.