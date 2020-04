Plánovaný štart Vuelty v Holandsku zrušili

Utrecht 29. apríla (TASR) - Organizátori zrušili pre koronakrízu plánovaný štart cyklistickej Vuelty v Holandsku. Prestížne preteky, ktoré sa každoročne konajú na španielskych cestách, sa mali tento rok začať v Utrechte a na holandskej pôde pokračovať aj ďalšími dvoma etapami.



"Toto rozhodnutie je výsledok reorganizácie cyklistického kalendára a nariadenia holandskej vlády, ktorá zakázala konanie športových podujatí minimálne do 1. septembra," uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.



Preteky sa mali pôvodne uskutočniť od 14. augusta do 6. septembra. Po presunutí štartu Tour de France však hľadajú organizátori alternatívne riešenie, podľa najnovšieho návrhu by sa Vuelta mohla ísť 3. až 25. októbra. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) sa snaží vtesnať Tour, Vueltu, Giro d'Italia, majstrovstvá sveta i päť jednodňových klasík do trojmesačného okna, sezóna by sa mohla začať v auguste.