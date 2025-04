Powless vyhral Dwars door Vlaanderen pred van Aertom

výsledky Dwars door Vlaanderen (Roeselare - Waregem, 184,2 km):



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 3:57:14 h, 2. Wout van Aert, 3. Tiesj Benoot (obaja Belg./Visma-Lease a Bike) obaja rovnaký čas, 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) +5 s, 5. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) +45, 6. Tibor del Grosso (Hol./Alpecin-Deceuninck) rovnaký čas, 7. Dries de Bondt (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale) +47, 8. Arjen Livyns (Belg./Lotto), 9. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ), 10. Alec Segaert (Belg./Lotto) všetci rovnaký čas



Waregem 2. apríla (TASR) - Americký cyklista Neilson Powless triumfoval na 79. ročníku belgickej klasiky Dwars door Vlaanderen. Jazdec tímu EF Education - EasyPost na posledných metroch vypálil rybník trojici pretekárov z tímu Visma-Lease a Bike a 184,2 km dlhú trasu z Roeselare do Waregemu zvládol za 3:57:14 hodiny. Druhý skončil Belgičan Wout van Aert a tretí jeho krajan a tímový kolega Tiesj Benoot.Predposledné preteky Flámskeho cyklistického týždňa mali v úvode rovinatý profil a približne od 70. km čakalo na pretekárov desať krátkych kopcov a jedenásť úsekov na dlažobných kockách. Od úvodu sa išlo pomerne rýchlo a pelotón zvládol prvých 45 km za hodinu, aj preto prišiel prvý únik až po vyše 50 km. Dostali sa doň piati pretekári, ku ktorým sa o čosi neskôr pridal trojica. Osmička zvládla pokope prvé tri stúpania, no na štvrtom sa rozdelila a vpredu zostali len dvaja Dáni Mikkel Bjerg (SAE) a Rasmus Söjberg Pedersen (AG2R). Na rovnakom kopci zaútočili z pelotónu Josh Tarling (Ineos), Powless a Fabio van den Bossche (Alpecin) a išli s náskokom pol minúty pred pelotónom.Rozhodujúci moment prišiel už na stúpaní na Berg Ten Houte necelých 70 km pred páskou, keď sa na čele zoradili pretekári Vismy a vo vystupňovanom tempe sa dokázali traja odtrhnúť. Boli to Wout van Aert, obhajca triumfu Matteo Jorgenson a Benoot, čoskoro sa dotiahli na únik a krok s nimi udržal len Powless. V balíku nastala panika a po ďalšom kopci v ňom zostalo len asi 30 pretekárov. Štvorica na čele získavala po sekundách a 50 km pred cieľom viedla o pol minúty. Situácia sa príliš nemenila, akurát sa za lídrami vytvorila šesťčlenná stíhacia skupina na čele s víťazom Gent-Wevelgem Madsom Pedersenom. Ani tá však nedokázala skresať z náskoku vedúcej štvorice.Na posledných desiatich km tak mali všetko v rukách jazdci Vismy, ktorí museli ujsť Powlessovi a mohli si podeliť pódium. Amerického pretekára však nedokázala striasť ani km pred páskou a on vo finále prešpurtoval van Aerta.povedal pre Eurosport dvadsaťosemročný pretekár, pre ktorého to bol len siedmy triumf.“povzdychol si obhajca prvenstva Jorgenson, ktorý finišoval štvrtý.