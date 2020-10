Riaditeľ Ineosu je nadšený z úspechu mladej generácie na Gire

Londýn 26. októbra (TASR) - Tao Geoghegan Hart by mal otvoriť dvere pre novú generáciu mladých cyklistov. Myslí si to Dave Brailsford, riaditeľ tímu Ineos Grenadiers, v ktorého drese sa stal Hart iba druhým Britom s triumfom na Giro D'Italia.



Podarilo sa mu to navyše už vo veku 25 rokov. Prvým britským víťazom na najprestížnejšom talianskom "etapáku" bol Chris Froome, ktorý zvíťazil ako 33-ročný v roku 2018. "Tao je vynikajúci jazdec, jeho prínos pre cyklistiku je ohromný. Má na to skvelý nos, dokáže vycítiť ten pravý moment, kedy má súťažiť," vyzdvihol svojho zverenca Brailsford v rozhovore pre BBC.



Hart nastúpil iba na svoje štvrté trojtýždňové preteky a v nedeľu si pripísal celkové prvenstvo s konečným náskokom 39 sekúnd pred ďalších mladíkom Austrálčanom Jaiom Hindleym zo Sunwebu. "Na celej tejto novej generácii je niečo zaujímavé. Je zábavou ju sledovať. Veľa mladých prichádza do športu s ambíciou byť najlepší, no iba málo z nich má pevnú vôľu a odhodlanie. Tao ju má," neskýval nadšenie nad výkonom víťaza Gira riaditeľ tímu Ineos Grenadiers.