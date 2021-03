Roglič vyhral 4. etapu Paríž - Nice a dostal sa na čelo poradia

Paríž - Nice, 4. etapa:



Chalon-sur-Saône - Chiroubles (187,6 km):

1. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) 4:49:36 h,

2. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-hansgrohe) +12 s,

3. Guillaume Martin (Fr./Cofidis),

4. Tiesj Benoot (Bel./Team DMS), 5. Alexander Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech), 6. Lucas Hamilton (Aus./Team BikeExchange) všetci +16 s



celkové poradie:

1. Roglič 13:26:40 h,

2. Schachmann +35 s,

3. Brandon McNulty (USA/SAE Emirates) +37,

4. Vlasov +41, 5. Ion Izagirre Insausti (Špa./Astana-Premier Tech) +43, 6. Matteo Jorgenson (USA/Movistar Team) +58

Chiroubles 10. marca (TASR) - Slovinec Primož Roglič zvíťazil v stredajšej štvrtej etape cyklistických pretekov Paríž - Nice. Jazdec tímu Jumbo-Visma triumfoval v 187,6 km dlhej etape zo Chalon-sur-Saône do Chiroubles pred Nemcom Maximilianom Schachmannom z tímu Bora-hansgrohe, tretí bol Guillaume Martin z Francúzska (Cofidis).Roglič sa dostal aj na čelo celkového poradia, pred Schachmannom má náskok 35 sekúnd. Podujatie zaradené do seriálu World Tour pokračuje vo štvrtok piatou etapou z Vienne so Bolléne s dĺžkou 200 km.