Rowe po sezóne ukončí kariéru: Absolútne nič neľutujem

Londýn 3. mája (TASR) - Britský cyklista Luke Rowe ukončí po tejto sezóne svoju kariéru. V piatok to oznámil jeho tím Ineos Grenadiers.



Tridsaťštyriročný Rowe sa podieľal na piatich víťazstvách na Tour de France pre troch rôznych lídrov. V tíme Ineos Grenadiers (predtým Sky - pozn.) je od roku 2012. Pomohol k víťazstvám Chrisovi Froomovi, Geraintovi Thomasovi a Eganovi Bernalovi.



Rowe podpísal nový dvojročný kontrakt s Ineos Grenadiers až do roku 2025, ale rozhodol sa pre skorší koniec po tom, ako sa zranil pri havárii počas podujatia E3 Saxo Classic v marci. "Mal som úžasnú kariéru a absolútne nič neľutujem. Ale uplynulých 18 mesiacov bolo pre mňa testom a po tejto najnovšej havárii a následnému zraneniu mám pocit, že teraz je ten správny čas na to pokloniť sa, ísť domov do Walesu a stráviť trochu viac času so svojou rodinou," citovala agentúra AP.