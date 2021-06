Rui Costa zvíťazil v 6. etape Okolo Švajčiarska

Výsledky 6. etapy (Fiesch - Disentis-Sedrun, 130 km):



1. Rui Costa (Portug./UAE Team Emirates) 3:14:52 h

2. Andreas Kron (Dán./Lotto Soudal) rovnaký čas ako víťaz

3. Hermann Pernsteiner (Rak./Bahrain Victorious) +1 s

4. Gonzalo Serrano Rodriguez (Šp./Movistar Team)

5. Pierre Latour (Fr./Total Direct Energie)

6. Hugo Houle (Kan./Astana-Premier Tech)

7. Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo)

8. Antwan Tolhoek (Hol./Jumbo-Visma) všetci +3

9. Matteo Fabbro (Tal./Bora-Hansgrohe) +50

10. Andreas Leknessund (Nór./Team DSM) +1:00 min



Celkové poradie po 6. etape:



1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 20:00:31 h

2. Jakob Fuglsang (Dán./Astana-Premier Tech) +26 s

3. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-hansgrohe) +38

4. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) +53

5. Rigoberto Uran Uran (Kol./EF Education-Nippo) +1:11 min

6. Michael Woods (Kan./Israel Start-Up Nation) +1:32

7. Sam Oomen (Hol./Jumbo-Visma) +2:19

8. Esteban Chaves (Kol./Team BikeExchange) +2:22

9. Domenico Pozzovivo (Tal./Team Qhubeka Assos) +3:10

10. Rui Costa +3:37

Disentis-Sedrun 11. júna (TASR) - Portugalský cyklista Rui Costa z UAE Team Emirates sa stal víťazom piatkovej 6. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. V napínavom finiši 130-kilometrovej trasy z Fiesch do Disentis-Sedrun prešpurtoval Dána Andreasa Krona (Lotto Soudal), tretí bol Rakúšan Hermann Pernsteiner z tímu Bahrain Victorious.Costa bol súčasťou 40-členného úniku, ktorý sa sformoval asi v polovici pretekov. V závere bojovali o víťazstvo už iba on s Kronom, ktorý sa v cieli sťažoval, že ho Portugalec zablokoval. Pernsteinerovi v závere chýbala rýchlosť a do cieľa prišiel až za Coston s Kronom.Ešte pred začiatkom etapy odstúpil Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ktorého vyradila choroba.Na čele klasifikácie je stále Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu s 26-sekundovým náskokom pred Dánom Jakobom Fuglsangom (Astana-Premier Tech). Tretí je s mankom 38 s Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)