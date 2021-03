Sagan odštartuje sezónu na Tirreno – Adriatico

Program 56. ročníka Tirreno - Adriatico:



1. etapa: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 156 km



2. etapa: Camaiore - Chiusdino, 202 km



3. etapa: Monticiano - Gualdo Tadino, 219 km



4. etapa: Terni - Prati di Tivo, 148 km



5. etapa: Castellalto - Castelfidardo, 205 km



6. etapa: Castelraimondo - Lido di Fermo, 169 km



7. etapa: individuálna časovka na 10,1 km v San Benedetto del Tronto

Lido di Camaiore 9. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan odštartuje v stredu svoju sezónu na etapových pretekoch Tirreno - Adriatico. Trojnásobný majster sveta sa predstaví na podujatí po peripetiách s ochorením Covid-19, ktoré ho pripravilo o úvodné belgické klasiky i víkendové Strade Bianche.Tridsaťjedenročný pretekár tímu Bora-Hansgrohe mal pozitívny test na koronavírus začiatkom februára počas sústredenia na Kanárskych ostrovoch spolu s bratom Jurajom a ďalším Slovákom v drese Bora-Hansgrohe Erikom Baškom. Po dlhej karanténe sa presunul do Monaka, kde znovu začal s prípravami na štart sezóny. Po prekonaní ochorenia sa podľa vlastných slov cítil dobre, no pred návratom do plnohodnotného tréningu musel absolvovať ešte niekoľko testov.Vzhľadom na okolnosti bol Sagan opatrný ohľadom svojich šancí na 56. ročníku pretekov dvoch morícitoval ho portál eurosport.de.Sagan naposledy pretekal vlani v októbri na Giro d'Italia, kde si pripísal jediné víťazstvo v uplynulej sezóne, keď sa presadil v 10. etape. Zároveň sa stal stým cyklistom v histórii, ktorý dosiahol víťazstvá na Gire, Tour aj Vuelte. Z absolvovaných 64 súťažných dní počas skrátenej sezóny finišoval desaťkrát s pódiovým umiestnením.Na pretekoch od Tyrrhenského mora k Jadranu štartoval naposledy v roku 2019 a jeho najlepšie umiestnenie bolo v 3. etape, keď finišoval v hromadnom špurte za domácim Eliom Vivianim. Posledné víťazstvo dosiahol na podujatí v roku 2017, celkovo ich má na konte sedem. Ďalšie môže pridať už v stredu, keď je na programe 156 km dlhá rovinatá etapa so štartom a cieľom v Lido di Camaiore. Po nej nasleduje kopcovitá etapa so záverečným stúpaním do Chiusdina dlhým 7,5 km s priemerným sklonom 3,6 percenta. V piatok je na programe trasa so zvlneným profilom, ktorá by mohla vyhovovať práve Saganovi, keďže záverečné kilometre sú mierne do kopca a mohli by tam odpadnúť klasickí šprintéri. Rozhodujúca v boji o celkový triumf by mala byť 4. etapa s dvomi stúpaniami najvyššej kategórie vrátane toho do cieľa v Prati di Tivo (14,7 km, 7,0%). V nedeľu dostanú šancu opäť klasikári, či odolnejší šprintéri, v šiestej etape sa očakáva hromadný dojazd a na záver pripravili organizátori 10,1 km dlhú časovku so štartom a cieľom v San Benedetto del Tronto.Titul z vlaňajška, keď sa preteky pre pandémiu uskutočnili až v septembri, obhajuje Brit Simon Yates z tímu BikeExchange. Jeho vyzývateľmi budú najmä traja víťazi Tour de France Geraint Thomas, Egan Bernal a Tadej Pogačar, zálusk na tretí triumf v kariére na Tirrene si robia aj domáci Vincenzo Nibali a Kolumbijčan Nairo Quintana. Z klasikárov alebo univerzálov nechýbajú čerstvý víťaz Strade Bianche Mathieu van der Poel, jeho veľký rival Wout van Aert, úradujúci majster sveta Julian Alaphilippe, Greg van Avermaet či Alberto Bettiol.povedal van der Poel. V hromadných dojazdoch budú bojovať Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Davide Ballerini, Elia Viviani a Tim Merlier. Na záverečnú časovku si brúsi zuby úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Filippo Ganna, ktorý vyhral v San Benedetto del Tronto aj vlani.Saganovi budú pomáhať spolujazdci Giovanni Aleotti, Maciej Bodnar, Marcus Burghardt, Matteo Fabbro, Patrick Konrad a Daniel Oss. Slovenský reprezentant by sa mal po podujatí predstaviť na klasike Miláno - San Remo a následne na belgických jednorazovkách.