FOTO A VIDEO: Sagan v Bratislave: Snažím sa žiť normálny život

Bratislava 7. augusta (TASR) - Peter Sagan má za sebou ďalšiu úspešnú Tour de France, na ktorej stanovil nový rekord, keď získal už siedmy dres pre víťaza bodovacej súťaže. Po nej si užíva zaslúžené voľnejšie dni, v Paname si exhibične zajazdil s tisíckami cyklistických nadšencov a našiel si čas aj pre slovenských priaznivcov. Tých navštívil na bratislavskom Tyršovom námestí a pri tejto príležitosti prezradil aj svoje ďalšie plány.Po príchode na rodnú hrudu ho v stredu privítalo množstvo fanúšikov, pre ktorých bol pripravený bohatý sprievodný program - autogramiáda, rôzne súťaže a kvízy a taktiež šanca získať podpísané dresy Sagana. Trojnásobný majster sveta zavítal na Slovensko po dlhšej dobe, no dlho sa nezdrží a tak ho mohli domáci priaznivci stretnúť len v Bratislave.povedal.Na Tour de France si okrem siedmeho zeleného dresu, vďaka ktorému predbehol legendárneho Nemca Erika Zabela, pripísal aj jedno víťazstvo v 5. etape a po 106. ročníku ich má na konte už dvanásť.uviedol. Sagan opísal aj pocity pri štarte na svoje prvej Tour v roku 2012 a teraz, keď na nej štartoval už ako skúsený harcovník a jedna z najväčších hviezd.povedal.Po stanovení "zeleného" rekordu prišla aj otázka, či je pre Petra Sagana Tour stále rovnaká motivácia, alebo či by neskúsil vyhrať bodovaciu súťaž na ďalších Grand Tours, či nebodaj na všetkých troch počas jedného roka.uviedol "Tourminátor".Ten zamieril prakticky rovno z Elyzejských polí na podujatie Gran Fondo Océano a Océano v Paname, kde sa na bicykli spolu s tisíckami fanúšikov prešiel krížom stredoamerickou krajinou od Atlantického k Tichému oceánu.opísal exhibičné podujatie, na ktorom sa zúčastnil prvýkrát.Na Slovensku strávi len pár dní, potom ho čaká ešte trochu voľnejšie obdobie, no následne sa začne už pripravovať na posledný vrchol sezóny - majstrovstvá sveta v anglickom Yorkshire. Ešte predtým však absolvuje päticu pretekov a vysokohorské sústredenie v USA. Už 25. augusta ho čaká klasika EuroEyes Cyclassics Hamburg, následne odcestuje do zámoria, kde pôjde na jednorazovky GP Quebec (13. septembra) a GP Montreal (15. septembra). Po návrate do Európy stihne ešte belgické podujatia Primus Classic (21. septembra) a o deň neskôr Gooikse Pijl. Hlavné preteky na MS mužov elite sú na programe v nedeľu 29. septembra a Sagan na nich zabojuje už o štvrtý dúhový dres.Sagan mal pôvodne štartovať na majstrovstvách Európy, ktoré odštartovali v stredu, no nakoniec sa rozhodol inak.vysvetlil. Lídrom Slovákov v elitných pretekoch v holandskom Alkmaare tak bude jeho oddielový kolega z Bory-Hansgrohe Erik Baška.pochválil svojho krajana.Sagan síce potešil svojich fanúšikov, ktorí dorazili v stredu na Tyršovo nábrežie, no nie tých, ktorí sa chystali na etapové preteky Okolo Slovenska. Tie každý rok zvyšujú svoju úroveň a priťahujú stále viac a viac WorldTour i profesionálnych kontinentálnych tímov a s nimi slávne mená svetovej cyklistiky. Peter Sagan však nepríde ani tento rok. Povedal však, že v budúcnosti sa to raz podarí.Či by to mohlo byť už o rok, ako je jeho zvykom, nechcel prezradiť. Rovnako ani svoj približný program na ďalšiu sezónu a to, či by nevymenil Tour za nejaké iné preteky z veľkej trojky.odvetil stručne a rovnako strohý bol aj pri otázke na budúcoročnú olympiádu v Tokiu. Na tej poslednej v Rio de Janeiro to skúsil na horskom bicykli, ako to bude o rok?:V uplynulých dňoch zasiahla celý cyklistický svet tragická nehoda. Mladý belgický cyklista Bjorg Lambrecht z tímu Lotto-Soudal zahynul v pondelok po páde v tretej etape Okolo Poľska.uviedol Sagan.