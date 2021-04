Sagan: Necítim sa byť starý

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan 20. marca 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 3. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan si nemyslí, že patrí do "", no ak nebude mať Bora-Hansgrohe záujem predĺžiť s ním zmluvu, bude "".Tridsaťjedenročný slovenský reprezentant to povedal v rozhovore pre portál cyclingnews.com pred nedeľňajšími pretekmi Okolo Flámska. Reagoval tak na slová manažéra tímu Ralpha Denka. Ten uviedol, že Bora vďačí Saganovi za veľa, no trojnásobný majster sveta podľa neho už vstúpil do "" svojej kariéry a pre nemeckú stajňu by možno bolo lepšie investovať peniaze do mladších jazdcov." uviedol Sagan.O Saganovej budúcnosti v Bore sa špekuluje už dlhšie. Slovenský pretekár prišiel do tímu v roku 2017 a aktuálny kontrakt mu vyprší po prebiehajúcej sezóne: "Sagan vynechal úvodné belgické klasiky a po pauze spôsobenej koronavírusom. Namiesto nich naberal súťažné kilometre na Okolo Katalánska. Tam si v 6. etape pripísal aj prvé víťazstvo v sezóne. Na to by chcel nadviazať už v nedeľu na slávnom "" Okolo Flámska, i keď si uvedomuje, že nepatrí medzi najväčších favoritov: "Víťaz pretekov z roku 2016 sa pred nedeľňajším štartom nepovažuje za veľkého favorita. "" dodal Sagan, ktorý obsadil na Miláno - San Remo 4. miesto.