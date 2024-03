Sagan sa vráti na cestu, štartovať má na pretekoch Okolo Maďarska

Budapešť 5. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan bude štartovať na cestných etapových pretekoch Okolo Maďarska. Podujatie je na programe 8.-12. mája. Informáciu zverejnili agentúra MTI i organizátori pretekov na oficiálnej stránke.



Sagan sa momentálne venuje horskej cyklistike, jazdí za Specialized Factory Racing Team. Jeho cieľ je kvalifikovať sa na OH 2024 v Paríži. Trojnásobný majster sveta síce oznámil, že na cestných pretekoch už štartovať nebude, no napokon sa v rámci prípravy rozhodol predstaviť v Maďarsku na pretekoch, ktoré sú súčasťou UCI ProSeries. Sagan má na splnenie kvalifikačných kritérií čas do 26. mája. Ďalšia šanca je, že by dostal možnosť štartovať na základe prerozdelenia nevyužitých miesteniek po konci kvalifikačného procesu.



"Pre preteky je to obrovská vec. Fenomén Sagan bol v uplynulých 15 rokoch intenzívny, ovplyvnil aj mňa," povedal podľa MTI riaditeľ pretekov Okolo Maďarska Károly Eisenkrammer, ktorému sa na podujatie podarilo dotiahnuť aj šprintérskeho veterána Brita Marka Cavendisha. "Prítomnosť Cavendisha a Sagana na jedných pretekoch by bola veľká vec pre akékoľvek podujatie. Fanúšikovia cyklistiky to vedia," dodal.



Sagan sa v závere februára podrobil v nemocnici v talianskej Ancone procedúre na odstránenie problémov so srdcom. Pod kožu mu implantovali senzor tepu, ktorý monitoroval jeho stav.