Slovensko bude na MS len s jednou miestenkou v kategórii elite

Aigle 21. júna (TASR) - Slovensko bude mať len jednu miestenku v elitných pretekoch na tohtoročných majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v škótskom Glasgowe (5.-13. august). Rozhodlo o tom poradie svetového rebríčka k 20. júnu, podľa ktorého sa udeľujú počty miesteniek pre jednotlivé krajiny.



Slovensko v ňom obsadilo 32. mieste, keď za uplynulých 52 týždňov nazbieralo dokopy 1281 bodov. Na 30. Luxembursko stratilo 96,85 bodu a práve za 30. miestom nastáva veľký zlom zo štyroch miesteniek na jednu. Jedno miesto by mal využiť Peter Sagan, pre ktorého to budú posledné MS na ceste.



Od roku 2018 môže desať najsilnejších krajín nasadiť po osem pretekárov, ďalších desať šesť a ďalších štyroch. Na tohtoročné MS sa kvalifikovalo 50 krajín. Belgicko môže mať na šampionáte až deväť pretekárov, keďže majster sveta Remco Evenepoel má automaticky istú miestenku. Po potvrdení prihlášok od jednotlivých krajín môže UCI ešte udeliť voľné karty, či prerozdeliť nevyužité miestenky. V ďalších kategóriách si Slovensko vybojovalo päť mieste do 23 rokov a tri medzi juniormi.