Štvrtú etapu Okolo Švajčiarska vyhral Impey, Sagan na 134. mieste

Brunnen 15. júna (TASR) - Juhoafrický cyklista Daryl Impey triumfoval v stredajšej 4. etape 83. ročníka pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne Israel-Premier Tech sa presadil v špurte a 190,8 km dlhú trasu z Grenchenu do Brunnenu zvládol za 4:14:09 h. Druhý finišoval Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) a tretí skončil Dán Sören Kragh Andersen (DSM). Slovák Peter Sagan o popredné miesta nebojoval a do cieľa prišiel s desaťminútovou stratou na 134. mieste.



Na čele celkového poradia sa udržal Brit Stephen Williams z Bahrajnu-Victorious, ktorý vedie o šesť sekúnd pred Dánom Andreasom Kronom (Lotto Soudal) a o sedem pred krajanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).



V stredu bola na programe zvlnená etapa. V jej závere, necelých 20 km pred cieľom, čakalo na pelotón stúpanie 2. kategórie na Sattel (3,8 km, 7,6%), ktoré mohlo ako posledné výraznejšie zamiešať kartami v boji o etapové vavríny. Únik dňa sa sformoval asi po 20 km, keď sa na čelo dostala trojica Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) a Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix). Pelotón ju však nepúšťal na viac než tri minúty a situáciu sa nezmenila ani po sto kilometroch. Koniec úniku prišiel na začiatku stúpania na Sattel. Na ňom odpadli viacerí jazdci a medzi najlepšími sa neudržal ani Sagan. O triumf tak bojoval zredukovaný pelotón, v ktorom zostalo asi 50 pretekárov. V závere mal najlepšie nohy Impey. Pre tridsaťsedemročného veterána to bolo jubilejné 30. víťazstvo.