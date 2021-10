Paríž - Roubaix vyhral Talian Colbrelli

výsledky:



1. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain Victorious) 6:01:57 h.,

2. Florian Vermeersch (Belg./Lotto Soudal),

3. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) - obaja rovnaký čas ako víťaz,

4. Gianni Moscon (Tal./Ineos Grenadiers) +44 s,

5. Yves Lampaert (Belg./Deceuninck-QuickStep),

6. Christophe Laporte (Fr./Cofidis),

7. Wout Van Aert (Belg./Jumbo-Visma),

8. Tom Van Asbroeck (Belg./Israel Start-up Nation),

9. Guillaume Boivin (Kan./Israel Start-up Nation),

10. Heinrich Haussler (Rak./Bahrain Victorious) všetci +1:16 min.

Paríž 3. októbra (TASR) - Víťazom 118. ročníka monumentu Paríž - Roubaix sa v nedeľu stal Talian Sonny Colbrelli z Bahrain Victorious. Víťaz na druhé miesto odsunul Belgičana Floriana Vermeerscha (Lotto Soudal), tretí finišoval Holanďan Mathieu Van der Poel (Alpecin). Slovenský reprezentant Peter Sagan po páde 136 km pred cieľom stratil šancu na popredné umiestnenie, o víťazstvo nebojoval a v cieli s vyše 12-minútovou stratou obsadil 56. miesto.Tohtoročné "Peklo severu" sa išlo po dva a pol roka trvajúcej prestávke v netradičnom októbrovom termíne. Jazdcom na trati dlhej 257,7 kilometrov s 30 úsekmi pokrytých dlažobnými kockami mimoriadne komplikovalo situáciu daždivé počasie. To spôsobilo množstvo pádov, na ktoré doplatil aj trojnásobný majster sveta P. Sagan.O únik bol veľký záujem, najprv sa utvoril v trojčlennom zložení, napokon sa do neho dostalo až 30 cyklistov. Boli v ňom zastúpené takmer všetky silné tímy, jeho náskok ale nebol veľký. Nepresiahol dve a pol minúty. V hlavnom balíku bolo 140 km pred cieľom už len asi 70 jazdcov. V ňom mal veľkú smolu Peter Sagan, ktorý išiel posledné preteky v drese BORA hansgrohe. Tesne pred ním v jednej zákrute na vode spadol súper a "vzal" so sebou aj víťaza z roku 2018. Ten sa síce doudieraný zdvihol, stratil ale šancu na úspešný výsledok.V záverečných kilometroch prestalo pršať, na mokrých úsekoch pavé sa ale stále padalo. Technické problémy mal Mathieu Van der Poel (Alpecin), ktorý sa ale skvele dotiahol dopredu. Asi 53 km pred páskou nasadil k sólovému úniku Talian Gianni Moscon z Ineosu. Van der Poel sa pohyboval v skupine, v ktorej boli aj Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) či Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation). Tá strácala na Moscona 37 km pred cieľom skoro minútu a pol. Tridsať kilometrov pred cieľom lídra spomalil defekt zadného kolesa. Skupina prenasledovateľov, v ktorej boli aj Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation) začala aspoň trochu spolupracovať a náskok Taliana postupne padal. Moscon navyše o pár kilometrov spadol a prenasledovatelia ho dostihli napriek jeho úpornej snahe na méte 16 km pred cieľom. Kanaďan Boivin už predtým spadol a stratil šancu, Moscon tiež odpadol a tak sa rozhodovalo medzi záverečnou trojicou. Tá prišla spolu až na záverečný velodróm a v taktickom špurte sa tešil Colbrelli, ktorý na prestížnej klasike debutoval.povedal pre Eurosport víťaz, ktorý na tróne šampióna slávnej klasiky nahradil Belgičana Philippa Gilberta.