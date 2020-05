Taliani chcú preteky Okolo Lombardska a Miláno-San Remo už v auguste

Rím 13. mája (TASR) – Talianska cyklistická federácia (FCI) požiadala Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI), aby presunula termín pretekov Okolo Lombardska na 8. augusta a klasiku Miláno-San Remo na 22. augusta. Taliani plánujú usporiadať domáce majstrovstvá 31. októbra.



UCI minulý týždeň oznámila nový kalendár, sezóna je momentálne prerušená pre pandémiu koronavírusu. Jednotlivé národné federácie museli v utorok predložiť UCI svoje termíny, aby sa podujatia Pro Series v Taliansku, Francúzsku a ďalších krajinách mohli spojiť do kompletného kalendára pretekov.



"Stále existuje veľa pochybností, či sa zotavíme z koronavírusovej krízy, ale keď nás UCI požiada o prepracovanie kalendára, vytvorili sme niečo, čo nám umožňuje optimisticky hľadieť do budúcnosti. Dúfame, že sa v auguste uskutočnia preteky Okolo Lombardska i Miláno-San Remo, ktoré by mohli slúžiť ako príprava na Giro d'Italia," uviedol člen FCI Enzo Ghigo. Giro by sa mohlo podľa talianskeho návrhu uskutočniť od 3. do 25. októbra.