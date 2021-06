Froome sa vyhol vážnejšiemu zraneniu po páde v 1. etape

Landerneau 27. júna (TASR) - Britský cyklista Chris Froome sa vyhol vážnejším zraneniam v sobotnej úvodnej etape Tour de France, ktorú poznačili dva hromadné pády. Ďalší štyria jazdci také šťastie nemali - Jasha Sutterlin, Marc Soler, Cyril Lemoine a Ignatas Konovalovas museli z pretekov odstúpiť. Informovala agentúra AFP.



Tridsaťšesťročný Froome zo stajne Israel Start-Up Nation spadol 8 km pred cieľom a museli ho ošetriť. Spolu so štvornásobným víťazom Tour previezli do nemocnice aj jeho tímového kolegu Reta Hollensteina. "Obaja sa podrobili vyšetreniam, ktoré nepreukázali žiadnu zlomeninu. Budú pod dohľadom tímových lekárov, ich pokračovanie v pretekoch by nemalo byť ohrozené," uvádza sa vo vyhlásení tímu.