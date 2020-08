TdF: Gilbert odstúpil pre zlomené jabĺčko, do cieľa išiel v bolestiach

Paríž 30. augusta (TASR) - Belgický cyklista Philippe Gilbert v nedeľu odstúpil z Tour de France. Jazdec tímu Lotto Soudal sa v sobotnej úvodnej etape zaplietol do hromadného pádu a síce prišiel do cieľa, ale so sebazaprením.



Neskoršie vyšetrenia odhalili fraktúru jabĺčka. "Išiel som asi na dvadsiatom mieste a vyhol sa jednému pádu, keď už som si myslel, že je to v poriadku, dostal som sa do ďalšieho. Snažil som sa vstať, ale nešlo to. Musel som pár minút počkať. Napokon som s ďalšími dorazil do cieľa, ale išiel som v bolestiach, ktoré som poznal z roku 2018," povedal bývalý majster sveta, ktorý utrpel rovnaké zranenie aj pred dvoma rokmi v 16. etape Tour.



Tím Lotto Soudal prišiel po sobote aj o ďalšieho pretekára, keď spadol aj Nemec John Degenkolb a nestihol prísť do cieľa v stanovenom limite. Informoval o tom portál sport.cz.