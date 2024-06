Kussa vyradil Covid-19, zlá správa pre Vingegaarda

Paríž 25. júna (TASR) - Americký cyklista Sepp Kuss nebude pre Covid-19 štartovať na nadchádzajúcich pretekoch Tour de France. V utorok to oznámil jeho tím Visma–Lease a Bike. Kussa nahradí Holanďan Bart Lemmen.



Absencia Američana je zlou správou pre Dána Jonasa Vingegaarda, ktorému tak vypadol veľký pomocník v boji o tretí titul na Tour v sérii. Dvadsaťdeväťročný Kuss je totiž jeho hlavný podporný jazdec. Od tímových kolegov dostal prezývku "poštár", lebo vie "vždy doručiť pomoc" ako superdomestik v rozhodujúcich momentoch. Vlani prekvapil celkovým triumfom na Vuelte.



"Toto je na prvom mieste veľmi krutá správa pre Seppa. Jeho prínos pre tím je veľmi dôležitý, no musí sa v prvom rade úplne uzdraviť. Našťastie máme dobrú náhradu v osobe Barta Lemmena," uviedol športový riaditeľ tímu Merijn Zeeman vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Experti očakávajú, že Vingegaard bude o titul bojovať so Slovincom Tadejom Pogačarom. V poradí 111. ročník TdF odštartuje v sobotu vo Florencii.