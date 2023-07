Cyklistika-TdF: Lafay vyhral 2. etapu, v žltom sa udržal A. Yates

San Sebastian 2. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Victor Lafay triumfoval v druhej etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Cofidis sa presadil po úniku na poslednom kilometri a trasu dlhú 208,9 km z Vitorie-Gasteiz do San Sebastianu zvládol za 4:46:39 hodiny. Druhý finišoval Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) a tretí skončil Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) o popredné umiestnenia nebojoval.



Aj druhá etapa v Baskicku mala kopcovitý profil a sčasti kopírovala trasu pretekov Clásica San Sebastian. Na pelotón čakalo päť kategorizovaných kopcov a dokopy takmer 3000 výškových metrov. Posledné stúpanie na Jaizkibel (2. kat., 8,1 km, 5,3%) nasledovalo 22 km pred cieľom. Do nedeľňajšej etapy, ktorá bola najdlhšia v tohtoročnom itinerári, už nenastúpil líder EF Education-EasyPost Richard Carapaz, ktorý si pri páde v 1. etape zlomil jabĺčko. V sobotu síce prišiel do cieľa, no zranenie mu nedovolilo pokračovať. Pri rovnakom páde sa zranil aj Enric Mas z Movistaru, ktorý sa už na bicykel nevrátil.



V úvode sa dlhšie bojovalo o únik, pelotón nechcel pustiť väčšiu skupinu a tak sa nakoniec odtrhli iba Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) s lídrom vrchárskej súťaže Neilsonom Powlessom (EF Education), ku ktorým sa pridal ešte Remi Cavagna (QuickStep). Trojica si podelila body na rýchlostnej prémii, najviac bral Hagen, špurt pelotónu vyhral Jasper Philipsen, Sagan si pripísal tri body za 13. miesto. Únik spolupracoval a mal náskok vyše štyri minúty na hlavný balík, Powless si strážil situáciu a na prvých troch horských prémiách si pripísal najviac bodov. Pelotón postupne pridával tempo a 70 km stiahol manko pod dve minúty. Z úniku odpadol Cavagna, o chvíľu neskôr aj Hagen a vpredu zostal len líder vrchárskej súťaže. Ten prešiel sám aj predposledný kopec. Pod Jaizkibel si priniesol náskok len pol minúty a pred vrcholom ho pohltil zredukovaný balík.



V ňom zostali v podstate už len lídri tímov na celkové poradie s pomocníkmi, keďže na vrchole kopca sa okrem bodov rozdávalo aj osem bonusových sekúnd do celkovej klasifikácie, na ktoré si robili zálusk Pogačar aj obhajca Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) či ďalší. V hlavnej skupine tak zostalo len deväť pretekárov. Tesne pod vrcholom to vyskúšal Simon Yates (Jayco Alula), ale čoskoro ho predbehli obaja najväčší favoriti na celkový triumf. Pogačar získal osem, Vingegaard päť a S. Yates dve sekundy. Slovinec s Dánom za vrcholom chvíľku váhali, no nakoniec pokračovali ďalej sami dvaja. Po dlhom zjazde ich čakal ešte malý nekategorizovaný kopec tri km pred páskou. Ich náskok pred prenasledovateľmi, medzi ktorými bol najrýchlejší Wout van Aert, sa stratil ešte v zjazde a do cieľa mierila asi 25-členná skupina. V zjazde sa pokúsil uniknúť miestny rodák z Gerniky Pello Bilbao (Bahrajn-Victorious), síce na chvíľu dostal pod tlak najväčšieho favorita na výhru v etape van Aerta, ale jeho pokus sa skončil nezdarom päť km pred cieľom. Na poslednom kopci to skúsili najprv jazdci Ineosu, potom aj Mattias Skjelmose (Trek), van Aert a Jumbo si ich pokusy postrážili. Na poslednom kilometri si však nedali pozor na Victora Lafaya z Cofidisu, ktorý zaútočil z poslednej pozície skupiny a skvele si to načasoval, keď preťal cieľ len kúsoček pred van Aertom. Pre francúzsky Cofidis to bolo prvé víťazstvo na Tour od roku 2008.



"Keď som vyrazil kilometer pred cieľom, rozmýšľal som len nad tou páskou. Posledných 400 metrov som šiel úplne na doraz. Neveril som, že môžem vyhrať, až kým som neprešiel cieľom. Už včera som vyšiel s favoritmi na vrchol, no nevyšlo to, ale dnes áno a je to úžasné. Bola to ťažká etapa, síce som celý deň trpel, ale povedal som si, že keď som už v závere v tej skupine, tak by som to mohol dokázať. Povedal som si, že mám iba jedinú šancu a využil som ju. V závere tam zase pracovalo Jumbo a vedel som, ze ich musím zaskočiť," povedal Lafay, pre ktorého to bol štvrtý triumf v kariére. Pred dvoma rokmi vyhral etapu aj na Gire.