Lefevere: Cavendish môže prekonať rekord a skončiť

Albertville 5. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish by mohol ukončiť kariéru po tom, čo prekoná historický rekord v počte etapových víťazstiev na Tour de France. Myslí si to šéf jeho tímu Deceuninck–QuickStep Patrick Lefevere.



Tridsaťšesťročný Cavendish sa po niekoľkých rokoch, keď jeho kariére upadala, opäť dostal na výslnie a na prebiehajúcej Tour sa dvakrát tešil z etapových vavrínov. Dokopy tak nazbieral už 32 víťazstiev a len dve ho delia od legendárneho Eddyho Merckxa. Cavendish pripisuje svoj návrat ku starým výkonom aj Lefeveremu, ktorý mu dal šancu pred touto sezónou. Vlani v decembri to pritom vyzeralo tak, že britský cyklista ukončí kariéru.



"V júni sme spolu išli na večeru a Mark mi povedal, že by rád predĺžil zmluvu o ďalšiu sezónu. No po jeho posledných výhrach je scenár úplne iný," uviedol Lefevere.



Tento týždeň sú na Tour na programe tri rovinaté etapy a v záverečnom ďalšie dve, na ktorých by mohol Cavendish vyrovnať Merckxov rekord. "Predstavte si, že by vyhral zelený dres na Champs Elysees a že by dosiahol na 35. víťazstvo. Možno by povedal: ´to je všetko, pre mňa sa to skončilo šéfe´. V takom prípade by som mu nezabránil odísť," uviedol Lefevere. Informovala agentúra AFP.