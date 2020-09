TOUR DE FRANCE: Martínez vyhral 13. etapu

Výsledky 13. etapy (Châtel-Guyonu - Puy Mary, 191,5 km):



1. Daniel Felipe Martínez (Kol./EF Pro Cycling) 5:01:47 h

2. Lennard Kämna +4 s

3. Maximilian Schachmann (obaja Nem./Bora-Hansgrohe) +51

4. Valentin Madouas (Fr./Groupama-FDJ) +1:33

5. Pierre Rolland (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) +1:42

6. Nicolas Edet (Fr./Cofidis) +1:53

7. Simon Geschke (Nem./CCC) +2:35

8. Marc Soler (Šp./Movistar) +2:43

9. Hugh Carthy (V.Brit./EF Pro Cycling) +3:18

10. David de la Cruz Melgarejo (Šp./SAE Team Emirates) +3:52

...

142. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +31:12



Celkové poradie:



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 56:34:35

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +44 s

3. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +59

4. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +1:10

5. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +1:12

6. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:31

7. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +1:42

8. Mikel Landa (Šp./Bahrajn McLaren) +1:55

9. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +2:06

10. Enric Mas (Šp./Movistar) +2:54

...

83. SAGAN +2:18:36



Bodovacia súťaž:



1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck–Quick-Step) 252 b

2. SAGAN 186

3. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) 162

Puy Mary 11. septembra (TASR) – Kolumbijský cyklista Daniel Felipe Martínez zvíťazil v piatkovej 13. etape 107. ročníka Tour de France. Jazdec stajne EF Pro Cycling sa presadil v záverečnom stúpaní a 191,5 km dlhú trať zo Châtel-Guyonu na vrchol Puy Mary zvládol za 5:01:47 h. Druhé a tretie miesto brali nemeckí jazdci Bory Lennard Kämna a Maximilian Schachmann. Žltý dres si udržal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), ktorý si i vylepšil náskok. Slovák Peter Sagan z Bory prišiel do cieľa na 142. mieste s mankom 31:12 min. Zelený dres si udržal Ír Sam Bennett (QuickStep).Dvadsaťštyriročný Martinez, ktorý pred mesiacom vyhral Critérium du Dauphiné, si pripísal ďalší významný triumf a napravil si chuť po tom, čo vypadol z popredných priečok celkového poradia Tour.citoval víťaza portál cyclingnews.com.Roglič si postrážil vedenie v celkovej klasifikácii a ukázal, že mu môže konkurovať iba jeho krajan Tadej Pogačar (SAE Team Emirates). Ten sa posunul už na druhé miesto a na lídra stráca 44 sekúnd. Na tretie miesto klesol Kolumbijčan Egan Bernal z Ineosu s mankom 59 sekúnd.V piatok čakalo na pelotón až sedem horských prémii rozmiestnených po celej trati, ktorá sa ťahala cez Centrálny masív. Na úvod museli cyklisti zdolať Col de Ceyssat 1. kategórie (10,2 km, 6,1%), nasledovali Col de Guéry (3. kat., 7,8 km, 5%), Montée de La Stele (2. kat., 6,8 km, 5,7%), Côte de l'Estiade (3. kat., 3,7 km, 6,9%), Côte d'Anglards-de-Salers (3. kat., 3,5 km, 6,9%), Col de Neronne (2. kat., 3,8 km, 9,1%) a na záver výstup na vyhasnutú sopku Puy Mary Cantal (1. kat., 5,4 km, 8,1%). Záver finálneho stúpania mal priemerný sklon 11 a maximálny až 15 percent, kde sa dali urobiť aj rozdiely medzi pretekármi na celkové poradie.Krátko po štarte sa dostala do úniku pätica Julian Alaphilippe, Remi Cavagna (obaja QuickStep), Benoit Cosnefroy (AG2R), Simon Geschke (CCC) a Dan Martin (Israel Star Up Nation). Hneď za nimi však vyštartovali ďalší pretekári, do úniku sa chcel dostať aj Sagan, ktorý sa snažil získať body na rýchlostnej prémii, ale po chvíli svoje snahy vzdal. Po 25 km sa situácia upokojila, kvinteto na čele malo k dobru dve minúty, stíhalo ho 13 ďalších cyklistov a v pelotóne udávali tempo jazdci Jumba. Na stúpaní na Col de Ceyssat sa obe čelné skupiny potrhali, no na druhom kopci sa spojili do jedného veľkého 17-členného úniku s náskokom 5:30 min na pelotón. Na zjazde z Montée de La Stele prišlo k pádu v prednej časti pelotónu a na asfalte skončili Romain Bardet (AG2R) či Nairo Quintana (Arkea). Najhoršie dopadol trinásty muž celkového poradia Bauke Mollema (Trek), ktorý si poranil ruku a musel odstúpiť z Tour.Rýchlostná prémia nasledovala 80 km pred cieľom a body na nej si rozdelili jazdci v brejku, ten mal náskok už vyše osem minút a práve z neho mal vzísť víťaz etapy. Sagan sa ešte držal v pelotóne, no ďalší šprintéri už odpadli a jazdili v gruppette. Na Côte d'Anglards-de-Salers vyštartoval z vedúcej skupiny Neilson Powless (EF) a krok s ním udržal len Max Schachmann, ostatní jazdci z úniku mali manko asi 20 s. Pretekár Bory vystupňoval tempo na predposlednom kopci Col de Neronne a odštartoval tak sólový pokus o etapové vavríny. Šance nemeckého tímu zvýraznil ešte Lennard Kämna. Ten išiel v druhej skupine s Danielom Felipem Martínezom (EF) a stratou asi 40 s. Za nimi jazdili Pierre Roland (B&B), Marc Soler (Movistar) a Nicolas Edet (Cofidis). Zo skupiny favoritov na celkové poradie vypadol na predposlednom kopci Guillaume Martin (Cofidis), Bardet a problémy mal aj Adam Yates (Mitchelton), ten sa však dokázal vrátiť.O víťazovi sa rozhodlo na stúpaní na Puy Mary Cantal. Schachmann sa držal na čele do méty 1,6 km pred cieľom, keď ho dobehli dvaja prenasledovatelia. Kämna ihneď nastúpil, no Martíneza neutrhol a udržal sa s nimi aj druhý jazdec Bory. Päťsto metrov pred koncom opäť nastúpil Kämna, vzápätí odpovedal Kolumbijčan, ale svojho súpera sa nezbavil ani jeden. Na posedných metroch nastúpil ako prvý Nemec, ale Martínezovi zostalo viac síl a tak si pripísal premiérové víťazstvo na Tour. Bora brala len druhé a tretie miesto a na tohtoročnej edícii pretekov na výhru ešte čaká.Na záverečnom stúpaní sa rozohral aj súboj o celkové poradie. Roglič s Tadejom Pogačarom (SAE-Team Emirates) ušli súperom, pár metrov za nimi išli Richie Porte (Trek), Miguel Ángel López (Astana) a Mikel Landa (Bahrajn), odpadli Egan Bernal (Ineos), A. Yates či N. Quintana.V sobotu je na programe trať vhodná pre úniky a klasikárov. Po štarte v Clermont-Ferrande nasleduje 194 km s piatimi vrchárskymi prémiami, tromi 4., jednou 3. a jednou 2. kategórie, cieľ je v Lyone.