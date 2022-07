Piatu etapu Tour de France vyhral Clarke, Sagan je na 147. mieste

Na snímke pelotón cyklistov prechádza po dlažobných kockách počas 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France z Lille do Porte du Hainaut (157 km) v stredu 6. júla 2022. Foto: TASR/AP

Výsledky 5. etapy (Lille- Arenberg, 154 km):



1. Simon Clarke (Aust./Israel-Premier Tech) 3:13:35 h, 2. Taco Van den Hoorn (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert) rovnaký čas ako víťaz, 3. Edvald Boasson Hagen (Nór./TotalEnergies) +2 s, 4. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) +4, 5. Magnus Cort Nielsen (Dán./EF Education-EasyPost) +30, 6. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 7. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) obaja +51, 8. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 9. Fabio Jakoben (Hol./Quick-Step Alpha Vinyl), 10. Luca Mozzato (Tal./B&B Hotels-KTM) všetci +1:04...147. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +11:42



Celkové poradie:



1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 16:17:22 h, 2. Powless +13 s, 3. Hagen +14, 4. Pogačar +19, 5. Yves Lampaert (Belg./QuickStep Alpha Vinyl) +25, 6. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) +36, 7. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +40, 8. Adam Yates (V. Brit./Ineos Grenadiers) +48, 9. Tom Pidcock (V. Brit./Ineos Grenadiers) +49, 10. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers) +50 ... 118. SAGAN +12:35 min



poradie v bodovacej súťaži:



1. van Aert 178 b, 2. Jakobsen 126, 3. Nielsen 86, 4. SAGAN 86, 5. Philipsen 76



poradie vo vrchárskej súťaži:



1. Nielsen 11 b, 2. van Aert 1



Arenberg 6. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Simon Clarke triumfoval v stredajšej 5. etape 109. ročníka Tour de France. V záverečnom špurte vedúcej skupiny zdolal Holanďana Tacoa Van den Hoorna, tretí finišoval Nór Edvald Boasson Hagen. Belgičan Wout van Aert si udržal žltý dres. Slovák Peter Sagan v drese TotalEnergies výrazne zaostal a nebojoval o popredné priečky.Na cyklistov v stredu čakali dlažobné kocky. Hneď po štarte sa dostala do úniku trojica - Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Van den Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) a Hagen (TotalEnergies). Z pelotónu sa postupne utrhli ešte aj Neilson Powless (EF Education), Clarke (Israel Premier Tech), Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM) a vytvorili šesťčlenný únik.Prvá polovica etapy bola jednoduchšia. Šprintérsku prémiu v Mérignies prešiel najprv únik a v pelotóne sa bojovalo o 7. miesto a body do súťaže o zelený dres. Fabio Jakobsen (Quick-Step) bol najrýchlejší z balíka a získal 9 bodov. Za ním skončila dvojica Wout Van Aert, Christophe Laporte (2x Jumbo). Sagan obsadil 10. miesto, pripísal si do súťaže o zelený dres 6 bodov. Jeho strata na Van Aerta sa však zvýšila na 92 bodov. Na 98. kilometri spadli Steven Kruijswijk s van Aertom, ktorý vyzeral na prvý pohľad zranený, no rýchlo nasadol na bicykel a s pomocou tímu stiahol stratu pelotónu.Pred začiatkom úseku s kockami skončili na zemi Sagan a Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates). Sagan sa rýchlo pozviechal a vrátil sa späť do pelotónu. Na treťom sektore dostal defekt Ben O'Connor (AG2R Citroën) a musel stiahnuť minútovú stratu. Do problémov sa dostali aj Sagan a Chris Froome (Israel). Štyridsaťsedem kilometrov pred cieľom strácal Sagan päťdesiat sekúnd na hlavný balík, no postupne manko narástlo až na 2 minúty.Na začiatku štvorhviezdičkového úseku do Sars-Rosiéres, ktorý bol dvadsať kilometrov pred cieľom, zaútočili Jasper Stuyven (Trek) a Tadej Pogačar (UAE Emirates), no nepodarilo sa im stiahnuť manko na únik. Kilometer pred cieľom vyrazil Powless a súperi spočiatku nereagovali, no v závere mal najviac síl Clarke, ktorý prešpurtoval Taco Van den Hoorna. Tretí finišoval Edvald Boasson Hagen. Pogačar prišiel do cieľa so Stuyvenom so stratou 51 sekúnd.uviedol Clarke v prvej reakcii.