TdF: Pogačar má obavy pred nákazou koronavírusom

Paríž 10. júla (TASR) - Líder celkového poradia cyklistickej Tour de France má obavy pred nákazou koronavírusom. Tadej Pogačar prišiel pre ďalší priebeh pretekov o jedného pomocníka, pozitívny test na koronavírus mal v sobotu jazdec tímu UAE Emirates Vegard Stake Längen. Slovinec vníma ako zdroj nebezpečenstva najmä blízky kontakt s fanúšikmi.



"Kričia na teba každý deň, najmä na výstupoch na kopce. Je to niečo, čo mám rád. Ale zvyšuje to pravdepodobnosť nákazy vírusmi," citovala Pogačara agentúra DPA. Líder turné však nevníma koronavírus ako neviditeľného rivala. "Covid nie je rival. Je to len vírus, ale môže veci ovplyvniť a pokaziť turné." Dvadsaťtriročný cyklista je však optimista a verí, že jeho tím UAE bude silný so siedmimi jazdcami.



Okrem Nóra Längena odstúpil z Tour pre pozitívny test aj Francúz Geoffrey Bouchard.