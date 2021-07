Pogačar odmietol akékoľvek spojenie s dopingom

Tignes 5. júla (TASR) - Líder cyklistickej Tour de France Tadej Pogačar počas voľného dňa zdôraznil, že nie je žiaden dôvod spájať jeho meno s užívaním zakázaných látok. Slovinec tvrdí, že každý deň absolvuje niekoľko dopingových kontrol s negatívnym výsledkom.



"V nedeľu som sa podrobil trom dopingovým kontrolám - dvom pred štartom náročnej horskej etapy a ďalšej po jej skončení. Všetky výsledky boli negatívne. Myslím, že to je jasný signál všetkým pochybovačom," uviedol obhajca celkového prvenstva na Tour pre webovú stránku cyclingnews.com.



Pogačar má pred druhým mužom priebežnej klasifikácie Austrálčanom Benom O´Connorom náskok 2:01 min a viacerí odborníci tvrdia, že o majiteľovi žltého dresu je už v predstihu rozhodnuté. "Som spokojný s aktuálnou formu, zatiaľ sa to vyvíja podľa mojich predstáv. Tohtoročná Tour je však náročná od začiatku do konca. Už prišlo k mnohým nepríjemným pádom, viacerí jazdci ašprirujúci na najvyššie méty museli odstúpiť z pretekov. Ja som mal iba jeden malý pád, z ktorého som vyviazol bez ujmy," dodal Slovinec.