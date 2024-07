Cyklista Pogačar triumfoval v 14. etape a upevnil si pozíciu lídra

Saint-Lary-Soulan 13. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom 14. etapy 111. ročníka Tour de France a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia. Jazdec tímu SAE Team Emirates triumfoval v 151,9 km dlhej etape z Pau do Saint-Lary-Soulan, ktorá sa skončila stúpaním do lyžiarskeho strediska Pla d'Adet najvyššej kategórie. Na druhom mieste skončil Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) a pódium doplnil Remco Evenepoel z tímu Soudal Quick-Step.



Cyklistov čakalo v sobotu prvé stúpanie do Pyrenejí s celkovými 4050 výškovými metrami. Úvodných, relatívne rovných 70 km sa viacero z nich snažilo využiť na vybudovanie úniku, no úspešnejšia bola až štvorica Arnaud de Lie (Lotto Dstny), Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck), Bryan Coquard (Cofidis) a Cedric Beullens (Lotto Dstny) na 38. kilometri. Krátko na to sa k nim pridalo kvarteto Oier Lazkano (Movistar), Kevin Vauquelin (Arkea - B&B Hotels), Raul Garcia (Arkea - B&B Hotels), Magnus Cort (Uno-X Mobility) a vpredu tak vznikla osemčlenná skupina. Tú stíhalo zoskupenie 15 jazdcov vrátane lídra bodovacej súťaže Biniama Girmaya (Intermarché - Wanty) či Jaspera Philipsena z Alpecin - Deceuninck. Vedúcu osmičku však nedostihlo a šprintérsku prémiu v Esquieze-Sere ovládol Coquard pred de Liem a Lazkanom.



Pred stúpaním na legendárny Col du Tourmalet sa vpredu sformovala 18-členná skupina, za ktorou zaostali šprintéri. Postupne odpadali ďalší jazdci a poradie sa pred vrcholom niekoľkokrát premiešalo. V horskej prémii napokon triumfoval osamotený Španiel Lozkano. Po zjazde z Tourmaletu sa začalo stúpať na priesmyk Hourquette d’Ancizan, kde čakala vrchárska prémia druhej kategórie. Vpredu sa držala desiatka jazdcov, no pelotón vedený tímom SAE Team Emirates ich náskok postupne znižoval. Vedúca skupina sa roztrúsila na pár menších a päť bodov si pripísal Francúz David Gaudu (Groupama - FDJ) pred Lazkanom.



Na čele bola pred záverečným stúpaním pätica Lazkano, Gaudu, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Ben Healy (EF Education - Easy Post) a Louis Meintjes (Intermarché - Wanty). Postupne z nej odpadli Kwiatkowski, Meintjes i Lazkano a pred Gauduom si začal Healy tvoriť náskok. Z pelotónu však 7 km pred cieľom zaútočil Pogačarov tímový kolega Adam Yates a Slovincovi pripravil pozíciu na samostatný únik. Za ním sa vydal jeho najväčší rival v boji o celkový triumf Vingegaard, no necelé tri kilometre mu na zníženie náskoku nestačili. Do cieľa prišiel s mankom 39 sekúnd.