Pogačar má žltý dres, Sagan finišoval s vyše päťminútovým mankom

Longwy 7. júla (TASR) - Dvojnásobný obhajca titulu Tadej Pogačar triumfoval vo štvrtkovej 6. etape cyklistických pretekov Tour de France a dostal sa na čelo celkového poradia. Slovinský jazdec tímu UAE Emirates zvíťazil pred Austrálčanom Michaelom Matthewsom (BikeExchange-Jayco) a domácim Francúzom Davidom Gauduom (Groupama-FDJ). Slovák Peter Sagan si v Longwy nezopakoval víťazstvo z roku 2017, finišoval s vyše päťminútovým mankom.



Hoci sa išla najdlhšia etapa v 109. ročníku pretekov na 219,9 km, hneď od jej štartu v Binche sa poriadne útočilo. Na "svedomí" to mal predovšetkým doterajší líder priebežnej klasifikácie Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ktorý v žltom drese od začiatku jazdil na čele pelotónu a diktoval vysoké tempo. Okamihy, keď si Belgičan dovolil nakrátko poľaviť, využilo niekoľko skupiniek cyklistov na pokusy o únik. Všetkých odídencov "pochytal" Van Aert, až on sám za pomoci tímového kolegu Stevena Kruijswijka vytvoril najdôležitejší únik dňa. Dostal sa doň 147 km pred cieľom spoločne s Quinnom Simmonsom (Trek-Segafredo) a Jakobom Fuglsangom Israel-Premier Tech). Ďalší jazdci Jumbo-Visma kazili prácu hlavného balíka, v ktorom figuroval aj Sagan.



Neskôr sa pelotón prestal naháňať za vedúcou trojicou, na čele postihol technický problém Van Aerta. Dva body na horskej prémii Côte des Mazures (2 km, 7,6%) získal Simmons, jeden bod si pripísal Fuglsang. Van Aert si stihol vymeniť bicykel a okamžite sa vrátil do úniku. Tesne pred rýchlostnou prémiou mal aj Sagan technický problém, ktorý mu zabránil bojovať o body do súťaže o zelený dres. Plný počet dosiahol Van Aert a náskok na čele hodnotenia zvýšil na 61 bodov pred Fabiom Jakobsenom (Quick-Step Alpha Vinyl). Slovák klesol na piatu pozíciu, predstihli ho Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) i Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost).



Krátko po prémii v úniku skončil Fuglsang a vpredu pokračovala už len dvojica. Tá vydržala pospolu po métu 30 km do cieľa, keď odpadol Simmons a rýchlo sa znižoval aj náskok Van Aerta. Na vrchole stúpania Côte de Montigny-sur-Chiers (1,9 km, 4,4%), kde získal jeden bod do vrchárskej súťaže, viedol už iba o štrnásť sekúnd pred hlavným poľom, ktoré sa približovalo nezadržateľne rýchlo. Doterajšieho lídra celkového poradia pohltilo jedenásť kilometrov pred cieľom. Van Aertovi už došli sily a začal zaostávať za pelotónom, súperilo sa tak aj o nového nositeľa žltého trička. Na záverečnom kategorizovanom stúpaní Côte de Pulventeux (0,8 km, 12,3%) bol prvý Saganov tímový kolega Alexis Vuillermoz, ktorý si pripísal dva body. Potom však "odpadol" a v krátkom, zato intenzívnom cieľovom stúpaní mal výhodnú pozíciu Pogačar. Najväčší favorit na celkové prvenstvo ju aj potvrdil, súperom nedal v šprinte do kopca šancu a zvlnenú etapu suverénne ukoristil.