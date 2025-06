Pogačarovi budú pomáhať pri obhajobe aj Yates či Almeida

Paríž 27. júna (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar môže pri snahe obhájiť vlaňajšie prvenstvo na Tour de France (5.-27. júla) počítať so silným tímom. Vedenie SAE Team Emirates - XRG zverejnilo v piatok svoju zostavu na nadchádzajúci ročník TdF a figurujú v nej aj piati jazdci, ktorí Pogačarovi pomohli k triumfu na nedávnom Critérium du Dauphiné - Španiel Marc Soler, Nemec Nils Politt, Francúz Pavel Sivakov, Belgičan Tim Wellens a Jhonatan Narvaez z Ekvádoru. Zostavu dopĺňajú Brit Adam Yates a Portugalčan Joao Almeida, obaja vlani skončili v top šestke na Tour.



Dvadsaťšesťročný Slovinec sa na najprestížnejších etapových pretekoch sveta predstavil už päťkrát, pričom trikrát na nich triumfoval, okrem minuloročného prvenstva sa stal celkovým víťazom aj v rokoch 2020 a 2021. V rokoch 2022 a 2023 skončil v konečnej klasifikácii druhý za Dánom Jonasom Vingegaardom. Aj tento rok bude horúcim favoritom na zisk titulu. „Ťažko sa tomu verí, že ma čaká už šiesta Tour de France. Čas beží rýchlo,“ uviedol Pogačar podľa AFP.



Sezónu odštartoval triumfom na Okolo SAE, potom vyhral štyri jednodňové preteky vrátane klasiky Liége-Bastogne-Liége a na pódiu skončil aj na ďalších troch. Prípravu na Tour zakončil víťazstvom na osemdňových pretekoch Critérium du Dauphiné. „Mám to šťastie, že som mal takmer dokonalú prípravu. Tento rok išlo všetko ako po masle,“ spokojne konštatoval Pogačar.



V tíme pritom nie je jediný veľký tromf. Pri jeho neúčasti vyhral Almeida preteky Okolo Švajčiarska, v tejto sezóne zaznamenal celkové prvenstvá na troch etapových podujatiach. „Atmosféra v tíme je momentálne úžasná a to mi dáva veľa sebavedomia,“ dodal Pogačar.