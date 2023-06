Pozitívny test na Covid-19 nebude znamenať vylúčenie z Tour de France

Paríž 28. júna (TASR) - Cyklisti na Tour de France, ktorí budú mať pozitívny test na Covid-19, nebudú musieť automaticky odstúpiť z pretekov. V stredajšom vyhlásení to uviedla Medzinárodná cyklistická únia (UCI).



"Zdravotné riziká spojené s koronavírusom sú v súčasnosti v pelotóne veľmi nízke a to vďaka imunite vyplývajúcej z vysokej miery zaočkovanosti alebo predchádzajúcimi infekciami, ktoré prekonali jazdci alebo členovia tímov," uviedla UCI.



Organizátori 110. ročníka, ktorý potrvá od 1. do 23. júla, už nevyžadujú zdravotné a očkovacie preukazy ani negatívne testy na Covid-19. Ak bude mať jazdec alebo člen tímu pozitívny test na vírus, tak bude rozhodnutie o jeho vylúčení alebo izolácii na lekárovi tímu, koordinátorovi TdF pre koronavírus a lekárskom riaditeľovi UCI. V sezóne 2023 odstúpil pre pozitívny test na koronavírus priebežný líder Giro d’Italia Remco Evenepoel, neskôr z rovnakého dôvodu predčasne skončili aj ďalší jazdci.



UCI uviedla, že počty prípadov koronavírusu sú vo Francúzsku veľmi nízke a dodala, že preventívne opatrenia realizované organizátormi TdF, ktoré obmedzujú prístup a vyžadujú si respirátory v niektorých zónach, sú primerané. "Pravidlá, ktoré sme zaviedli v uplynulých troch rokoch v záujme zdravia a bezpečnosti každého, by mali platiť aj naďalej. Patria k nim udržiavanie dostatočnej fyzickej vzdialenosti, dezinfekcia rúk a pravidelné vetranie uzatvorených priestorov," uviedla UCI.