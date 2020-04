Prudhomme odmietol Tour bez divákov, odklad príde najskôr v máji

Paríž 2. apríla (TASR) - Cyklistické preteky Tour de France sa nebudú tento rok konať bez divákov. Vyhlásil to ich riaditeľ Christian Prudhomme, ktorý odmietol myšlienku predloženú francúzskou ministerkou športu Roxanou Maracineanuovou.



Šéf organizátorov zároveň informoval, že sa stále snaží zachovať dátum pôvodného štartu, ktorý je naplánovaný na 27. júna v Nice. O prípadnom odložení pretekov sa bude rozhodovať 15. mája. "V názve Tour de France je najdôležitejšie slovo Francúzsko. Zdravotná situácia v krajine je to jediné, na čom záleží. Chcem, aby sa Tour de France v lete konala. Ak sa tak nestane, znamená to, že krajina je v katastrofálnej situácii," uviedol Prudhomme v rozhovore pre Sports-Auvergne.fr.



Snahu odjazdiť tento rok Tour podporujú aj zástupcovia tímov. "Tour de France je najdôležitejšou udalosťou roka pre nás i pre našich sponzorov. Ak sa uskutoční, môžeme sa na všetko pozerať optimisticky," povedal Ralph Denk, riaditeľ tímu Bora-hansgrohe, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Peter Sagan.



Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v stredu pozastavila sezónu predbežne do 1. júna. Na stole sú tri možné scenáre pre nový začiatok: 1. júla, 15. júla, alebo 1. augusta. Informovala agentúra DPA.