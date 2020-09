Riaditeľ Tour de France mal pozitívny test na koronavírus

Saint-Martin-de-Ré 8. septembra (TASR) – Riaditeľ cyklistických pretekov Tour de France Christian Prudhomme mal pozitívny test na koronavírus. Žiaden zo 166 jazdcov vrátane Slováka Petra Sagana z Bory-hansgrohe však pozitívne testovaný nebol a môžu pokračovať na podujatí. Informáciu zverejnili organizátori pretekov pred štartom utorkovej 10. etapy.



Počas uplynulých dvoch dní vykonali zdravotníci približne 650 kontrol vo všetkých 22 tímoch. Objavilo sa podozrenie, že jeden jazdec tímu Deceuninck-Quick Step sa nakazil, no opakovaný test už mal negatívny. Podľa prijatých pravidiel, ak sa objavia v jednom kolektíve dva prípady nakazenia koronavírusom, tím musí opustiť Tour. Rátajú sa pritom nielen cyklisti, ale aj realizačný tím a podporný personál.



Povinnosti Prudhommea, ktorý musel ísť do karantény, prevezme až do konca trojtýždňového podujatia Francois Lemarchand. Informácie pochádzajú z portálu lequipe.fr a agentúry DPA.



„Po jednom prípade nákazy sa objavilo v stajniach Ineos-Grenadier, Mitchelton-Scott, Cofidis a AG2R-La Mondiale. Nešlo o cyklistov, ale o členov realizačných tímov," informoval portál lequipe.fr.