TdF: RTVS ponúkne priame prenosy zo všetkých 21 etáp

Bratislava 28. augusta (TASR) - RTVS na televíznej Dvojke ponúkne priame prenosy zo všetkých 21 etáp tohtoročnej Tour de France. Preteky budú môcť diváci sledovať aj na webe rtvs.sk a na špeciálnej podstránke tdf.rtvs.sk. Web ponúkne aj bonusový materiál, ktorý sa do vysielania nezmestí. Tour sa začne v sobotu 29. augusta, priamy prenos odštartuje o 15.30 h, informovala RTVS prostredníctvom tlačovej správy.



Na športových fanúšikov čakajú Štúdiá Tour de France, ktoré sa začnú 15 minút pred vysielaním každej etapy. RTVS bude mať na mieste redaktora Samuela Brečku, ktorý bude pripravovať rozhovory a príspevky do vysielania prenosov, do spravodajstva aj na web a Facebook Šport v RTVS.



V štúdiu sa za moderátorským stolíkom budú striedať Oľga Hamadejová a Tomáš Košec, komentátormi budú Vladimír Genda a po prvý raz pri cyklistike aj Marek Marušiak a s nimi bratia Martin a Peter Velitsovci. Aj tento rok bude expert RTVS Lukáš Timko predstavovať jednotlivé etapy a odpovedať na otázky divákov z Facebooku Šport v RTVS.



RTVS bude vkladať do medzinárodného priameho prenosu vlastný grafický servis. Počas priamych prenosov sa tak diváci dozvedia viac o cyklistoch, tímoch, detaily o jednotlivých etapách a predovšetkým aktuality priamo z trate. Diváci sa navyše môžu zapojiť aj do SMS súťaže a denne vyhrať hodnotné ceny. Súťaže na fanúšikov čakajú aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.